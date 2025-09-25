Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina territoriale

25/09/2025 10:00:00

Nel centro storico di Marsala, in via G. Garraffa n. 3, a due passi da Porta Nuova, c’è un’osteria che in circa dieci anni ha saputo conquistare un posto speciale nella scena gastronomica cittadina.

È Osteria Siciliando, il progetto che nel giugno del 2016 ha preso forma grazie alla determinazione di Giuseppe Impiccichè e Valentina Camilleri.

Oggi il locale occupa il primo posto tra i ristoranti “in primo piano” di TripAdvisor a Marsala e il quinto nella classifica dei viaggiatori: un risultato che non è frutto del caso, ma di un lavoro quotidiano fatto di cura, coerenza e radicamento al territorio.

Per Giuseppe l’osteria è il compimento di un sogno coltivato per anni, costruito dopo una lunga gavetta in cucina e finalmente concretizzato nella sua città. La sua filosofia è stata chiara sin dall’inizio: lavorare soltanto con materie prime siciliane, selezionate con attenzione tra produttori locali. Nascono così piatti che guardano alla tradizione senza restarne prigionieri, riletti con uno sguardo moderno, essenziale, sempre rispettoso della materia. La cantina segue la stessa linea, con una selezione interamente isolana che riflette la varietà e la forza enologica dell’isola, dalle grandi etichette ai piccoli vignaioli indipendenti.

Se la cucina è il regno di Giuseppe, la sala appartiene a Valentina. È lei a dare ritmo e voce all’esperienza, con un servizio attento ma mai invadente, fatto di ascolto e di piccoli gesti che fanno sentire ogni ospite al centro. Ai clienti piace che i piatti vengano raccontati con naturalezza, che un ingrediente o un vino abbiano una storia, che il tempo trascorso a tavola sia scandito da un dialogo leggero e mai eccessivo. In questa armonia tra cucina e sala si gioca gran parte del successo dell’osteria.

“Abbiamo sempre voluto un’osteria dove le persone si sentissero a casa. Per noi accoglienza significa ascolto, piatti sinceri e il piacere di rivedere chi torna perché qui sta bene”, raccontano Giuseppe e Valentina. Una dichiarazione che sintetizza bene lo spirito dell’Osteria Siciliando: pochi coperti, prenotazione indispensabile, un’atmosfera familiare che diventa allo stesso tempo professionale e curata.

Per chi volesse provare la loro cucina, l’indirizzo è Via G. Garraffa 3, Marsala (TP).

Contatti: 0923 020049 – 349 7370511 oppure seguirli attraverso le pagine social Facebook ed Instagram.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



