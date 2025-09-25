Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
25/09/2025 10:00:00

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina territoriale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale-450.jpg

Nel centro storico di Marsala, in via G. Garraffa n. 3, a due passi da Porta Nuova, c’è un’osteria che in circa dieci anni ha saputo conquistare un posto speciale nella scena gastronomica cittadina. 

È Osteria Siciliando, il progetto che nel giugno del 2016 ha preso forma grazie alla determinazione di Giuseppe Impiccichè e Valentina Camilleri. 

Oggi il locale occupa il primo posto tra i ristoranti “in primo piano” di TripAdvisor a Marsala e il quinto nella classifica dei viaggiatori: un risultato che non è frutto del caso, ma di un lavoro quotidiano fatto di cura, coerenza e radicamento al territorio.

Per Giuseppe l’osteria è il compimento di un sogno coltivato per anni, costruito dopo una lunga gavetta in cucina e finalmente concretizzato nella sua città. La sua filosofia è stata chiara sin dall’inizio: lavorare soltanto con materie prime siciliane, selezionate con attenzione tra produttori locali. Nascono così piatti che guardano alla tradizione senza restarne prigionieri, riletti con uno sguardo moderno, essenziale, sempre rispettoso della materia. La cantina segue la stessa linea, con una selezione interamente isolana che riflette la varietà e la forza enologica dell’isola, dalle grandi etichette ai piccoli vignaioli indipendenti.

Se la cucina è il regno di Giuseppe, la sala appartiene a Valentina. È lei a dare ritmo e voce all’esperienza, con un servizio attento ma mai invadente, fatto di ascolto e di piccoli gesti che fanno sentire ogni ospite al centro. Ai clienti piace che i piatti vengano raccontati con naturalezza, che un ingrediente o un vino abbiano una storia, che il tempo trascorso a tavola sia scandito da un dialogo leggero e mai eccessivo. In questa armonia tra cucina e sala si gioca gran parte del successo dell’osteria.

“Abbiamo sempre voluto un’osteria dove le persone si sentissero a casa. Per noi accoglienza significa ascolto, piatti sinceri e il piacere di rivedere chi torna perché qui sta bene”, raccontano Giuseppe e Valentina. Una dichiarazione che sintetizza bene lo spirito dell’Osteria Siciliando: pochi coperti, prenotazione indispensabile, un’atmosfera familiare che diventa allo stesso tempo professionale e curata.

Per chi volesse provare la loro cucina, l’indirizzo è Via G. Garraffa 3, Marsala (TP). 
Contatti: 0923 020049 – 349 7370511 oppure seguirli attraverso le pagine social Facebook ed Instagram.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



STUDIO VIRA | 2025-06-23 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2025/finanza-agevolata-per-il-settore-turistico-in-sicilia-250.png

Finanza agevolata per il settore turistico in Sicilia

La Regione stanzia 135 milioni per ampliare e riqualificare l’offerta turistica ricettiva siciliana, mentre il Ministero del Turismo prepara un bando da 110 milioni per favorire innovazione, sostenibilità e digitalizzazione del...







Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758712749-0-marsala-diaverum-organizza-il-patient-education-day-per-i-pazienti-in-dialisi.png

Marsala, Diaverum organizza il Patient Education Day per i pazienti in...