Sport

» Pallamano
25/09/2025 13:54:00

L'Handball Erice debutta in Europa: al PalaCardella arrivano le serbe del Železničar

Tempo di esordio europeo per l'Handball Erice che venerdì 26 settembre riceve le serbe del ŽRK Železničar Inđija per il secondo turno della EHF European Cup.

Sia la gara di andata sia quella di ritorno verranno disputate al PalaCardella di Casa Santa, con le Arpie che, pertanto, avranno una grande occasione per centrare la qualificazione e procedere nel loro cammino europeo.

Ma di contro avranno un avversario durissimo, considerato che, al pari dell'Handball Erice, anche le serbe nella passata stagione hanno chiuso il campionato al secondo posto dietro alla Stella Rossa Belgrado.

Per le ericine, inoltre, si tratta della quarta avventura europea della loro giovanissima storia che, comunque, è già ricca di successi ottenuti all'interno dei confini italiani tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con il "cruccio" dello scudetto, sfuggito nelle ultime stagioni.

Il livello delle avversarie, rispetto alle ultime uscite in Italia, è decisamente più alto e l'allenatore Cristina Cabeza Gutierrez, punta proprio su questo: "Dobbiamo cambiare mentalità rispetto al campionato e ci aspettiamo una partita molto più combattuta rispetto a quelle che abbiamo giocato nella nostra lega. Lo Železničar Inđija è una squadra con molta esperienza a livello europeo, con una rosa molto giovane e che ha subito alcune perdite rispetto all'anno scorso. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, soprattutto a livello difensivo, e sfruttare l'ampiezza della nostra rosa per correre. Loro difendono con un 6:0 molto chiuso al centro, e dovremo avere abbastanza pazienza per cercare tiri sia dall'esterno che dai 6 metri. La squadra è concentrata e desiderosa di debuttare in Europa".









