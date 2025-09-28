Addio a Enzo Osella, il garagista visionario che approdò in Formula 1

28/09/2025 18:00:00

Il mondo dei motori piange oggi la scomparsa di Enzo Osella, morto a 86 anni. Figura unica e irripetibile, uomo di officina e di pista, Osella ha incarnato l’essenza del motorismo italiano: passione artigianale, ingegno meccanico e la testardaggine tutta piemontese di chi non si arrende davanti a nulla.

Dalle strade di Volpiano ai sogni di velocità

Nato a Cambiano nel 1939, Enzo cresce tra le colline torinesi e l’officina di famiglia a Volpiano, dove il padre Luigi aveva avviato un’attività dopo la guerra. È lì che impara a “sporcarsi le mani” e ad ascoltare il respiro dei motori. La vocazione per la velocità arriva presto: da ragazzo si avvicina ai rally, dapprima come navigatore, poi come pilota. La sua prima gara con una Fiat 600 di famiglia non fu memorabile, ma segnò l’inizio di una vita votata alle corse.

Con una Lotus Eleven acquistata e modificata personalmente, Enzo si mette in gioco nelle cronoscalate, quelle gare di provincia dove talento e coraggio contavano più dei mezzi. È l’inizio di un percorso che lo porterà ben oltre i confini del dilettantismo.

L’incontro con Carlo Abarth

La svolta arriva negli anni ’60, quando Osella conosce Carlo Abarth, il “Mago dello Scorpione”. A Torino diventa collaudatore, meccanico e responsabile dei piloti, imparando i segreti della messa a punto e della gestione di un reparto corse. È un apprendistato duro, ma prezioso, che forgia la sua visione da costruttore indipendente.

Quando, nel 1971, Fiat acquisisce l’Abarth, Osella decide di non seguire il destino già scritto: rileva parte dell’attività sportiva e fonda la sua creatura, la Osella Corse. È un atto di coraggio e d’incoscienza insieme: un piccolo costruttore torinese che osa sfidare i colossi del motorsport.

L’avventura in Formula 1

Gli anni ’70 e ’80 vedono Osella crescere, passo dopo passo. Prima le salite, poi la Formula Ford, la Formula 2, fino alla sfida più ambiziosa: la Formula 1, dove debutta nel 1980.

In un’epoca dominata dai grandi costruttori e dalle potenze economiche, le monoposto di Osella diventano il simbolo della resistenza dei piccoli. Non erano sempre competitive, spesso soffrivano di budget ridotti e problemi tecnici, ma avevano una dignità che andava oltre i risultati.

Il momento di gloria arriva al Gran Premio di San Marino del 1982: grazie anche al talento di Riccardo Paletti e Jean-Pierre Jarier, la Osella conquista un incredibile quarto posto, un risultato che resta scolpito nella memoria collettiva. Per un team nato in un’officina torinese, era un trionfo contro ogni pronostico.

Ma la Formula 1 è spietata: le difficoltà finanziarie, i ritiri e la concorrenza spingono Osella a cedere il testimone a Fondmetal nel 1991. Tuttavia, per Enzo non fu una resa, ma un nuovo inizio.

Il ritorno alle sport e alle salite

Archiviata la Formula 1, Osella tornò al suo terreno più autentico: le gare in salita e le vetture sport-prototipo. Qui il marchio Osella continuò a mietere successi, diventando un punto di riferimento per piloti italiani e internazionali. Le sue macchine leggere, potenti e maneggevoli dominarono per anni le cronoscalate, incarnando quell'anima racing che nessuna crisi economica poteva spegnere.




