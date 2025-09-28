L'Handball Erice concede il bis e va avanti in Europe Cup

28/09/2025 20:45:00

Successo anche nella gara di ritorno e qualificazione centrata. L'Handball Erice non sbaglia un colpo e conquista il pass per il terzo turno della Europe Cup superando 37-29 le serbe del Zelenicar.

La gara, disputata al PalaCardella come quella di andata di due giorni addietro, è stata più equilibrata rispetto alla prima sfida, soprattutto per quanto riguarda la prima frazione di gioco.

Le ericine, infatti, forse complice il largo successo ottenuto solo 48 ore prima, cominciano in modo diverso rispetto a gara-1. Del resto, anche l'allenatore decide per un turn-over nelle sette che sono scese in campo sin dall'inizio.

Dopo un inizio equilibrato, le ericina allungano, subendo, però, il ritorno delle serbe, quindi, un 4-0 di controbreak nei minuti finali della prima frazione, permettono all'Handball Erice di terminare avanti 16-15 il primo tempo.

Nel secondo tempo le ericine tornano in campo molto più aggressive e concentrate e cominciano a prendere il largo: 19-15 poi 20-17 fino al +6 a pochi minuti dalla fine che, di fatto, segna la parola fine all'incontroo.

"È stata una partita vera - è stato il commento di Giulia Losio, ala delle ericine -, decisamente più complicata rispetto a quella di venerdì. A mio parere, la squadra è a un buon punto del suo percorso di costruzione, sia dal punto di vista emotivo che tecnico. La prestazione di questa sera va sicuramente inquadrata in maniera positiva, e sono abbastanza soddisfatta anche della mia prova personale, al di là del numero di gol che ho segnato".



