Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Pallamano
28/09/2025 20:45:00

L'Handball Erice concede il bis e va avanti in Europe Cup

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2025/1759085007-0-l-handball-erice-concede-il-bis-e-va-avanti-in-europe-cup.jpg

Successo anche nella gara di ritorno e qualificazione centrata. L'Handball Erice non sbaglia un colpo e conquista il pass per il terzo turno della Europe Cup superando 37-29 le serbe del Zelenicar.

La gara, disputata al PalaCardella come quella di andata di due giorni addietro, è stata più equilibrata rispetto alla prima sfida, soprattutto per quanto riguarda la prima frazione di gioco.

Le ericine, infatti, forse complice il largo successo ottenuto solo 48 ore prima, cominciano in modo diverso rispetto a gara-1. Del resto, anche l'allenatore decide per un turn-over nelle sette che sono scese in campo sin dall'inizio.

Dopo un inizio equilibrato, le ericina allungano, subendo, però, il ritorno delle serbe, quindi, un 4-0 di controbreak nei minuti finali della prima frazione, permettono all'Handball Erice di terminare avanti 16-15 il primo tempo.

Nel secondo tempo le ericine tornano in campo molto più aggressive e concentrate e cominciano a prendere il largo: 19-15 poi 20-17 fino al +6 a pochi minuti dalla fine che, di fatto, segna la parola fine all'incontroo.

"È stata una partita vera - è stato il commento di Giulia Losio, ala delle ericine -, decisamente più complicata rispetto a quella di venerdì. A mio parere, la squadra è a un buon punto del suo percorso di costruzione, sia dal punto di vista emotivo che tecnico. La prestazione di questa sera va sicuramente inquadrata in maniera positiva, e sono abbastanza soddisfatta anche della mia prova personale, al di là del numero di gol che ho segnato".



Pallamano | 2025-09-28 20:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2025/1759085007-0-l-handball-erice-concede-il-bis-e-va-avanti-in-europe-cup.jpg

L'Handball Erice concede il bis e va avanti in Europe Cup

Successo anche nella gara di ritorno e qualificazione centrata. L'Handball Erice non sbaglia un colpo e conquista il pass per il terzo turno della Europe Cup superando 37-29 le serbe del Zelenicar. La gara, disputata al PalaCardella come quella di...







Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret