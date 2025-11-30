Handball Erice dominante: vittoria e primato in classifica

30/11/2025 12:11:00

Una gara a senso unico. Una vittoria che rinsalda il legame con il primo posto in classifica. E' quella ottenuta dall'Handball Erice contro il Teramo nella decima giornata del campionato di serie A di pallamano femminile.

Una vittoria ampia, 42-23, che ha visto anche l'esordio della giovane Francesca Ferraresi, appena quindici anni, lanciata dall'allenatore in campo e subito in grado di dare il proprio apporto, quella "scossa" che serviva dopo un inizio delle compagne di squadra non come quello che ci si immaginava.

Le Arpie cominciano la gara in modo atipico, poco convinte in attacco e distratte in difesa, tanto che al 21' il risultato è di 10 pari. Proprio l'ingresso della Ferraresi fa scattare la scintilla e la quindicenne, al primo pallone giocato, realizza subito.

L'Erice, quindi, scappa e passa a condurre prima 23-16 e poi 29-17, prendendo il largo nella ripresa per due punti fondamentali nella corsa al primo posto in classifica, fondamentale poi in chiave playo-off.

Per le ericine, migliore marcatrice Cabral Barbosa con 7. A referto anche Fanton 2, Bernabei 2, Tarbuch 2, Losio 3, Manojlovic 6, Gandulfo 5, Sablic 4, Pessoa 3, Cozzi 4, Ferraresi 3 e Assana 1

“Sono molto felice per questo esordio - è il commento di Francesca Ferraresi - e per aver dato una mano alle mie compagne. Mi sono sentita protetta da loro e ho potuto dare il meglio perché loro mi hanno aiutata sin dal primo momento ad inserirmi. Eravamo partite un po’ passive in difesa, ma nel secondo tempo siamo migliorate e abbiamo portato a casa i due punti. Mi sembra che sia stata una partita di buon livello”.

La classifica:

Erice 18 punti (10 partite giocate)

Salerno 16 (9)

Cassano Magnago 14 (9)

Sudtirol 14 (9)

Leno 11 (10)

Teramo 10 (10)

Padova 8 (9)

Nuoro 7 (9)

Casalgrande Padana 5 (9)

Ferrara 5 (10)

Mestrino 2 (9)

Mezzocorona 2 (9)



