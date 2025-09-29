Quando l’addio diventa conforto: l’esperienza del commiato con l’Agenzia Saluto di Erice

29/09/2025 05:55:00

Erice – Via Cosenza 159. È qui che la vita e la memoria trovano un punto di incontro, un luogo pensato per accogliere il dolore e trasformarlo in un momento di amore e serenità. A raccontarlo è Antonino Tilotta, consulente funerario e direttore tecnico dell’Impresa Funebre Patrizia Saluto:

“Sentiamo spesso parlare di commiato. Ma sai cos’è? Il commiato è il momento in cui i familiari ed amici si riuniscono per dare l’estremo saluto alla persona cara venuta a mancare. Per questo è importante che, per le 24 ore successive al decesso, la salma venga esposta in maniera tale da trasmettere un’espressione di assoluta serenità. Attraverso la formazione funeraria e l’esperienza, curiamo con attenzione questo momento: nel pieno rispetto della salma durante la sua preparazione, ma anche dei familiari durante tutto il cerimoniale”.

Parole che racchiudono la filosofia dell’agenzia: unire competenza e umanità, tecnica e delicatezza, tradizione e ascolto.

Far sentire la salma “in pace” è un gesto carico di rispetto, e soprattutto un atto psicologicamente significativo. Secondo studi internazionali, come quelli pubblicati su ScienceDirect, vedere il corpo in una posa serena favorisce l’accettazione della perdita e può ridurre l’angoscia nei familiari all’inizio del lutto.

Il potere trasformativo del rito

Il commiato non è solo una cerimonia, ma un rito archetipico che riconcilia, fin da tempi antichi, la comunità con la morte. Fonti straniere concordano: tenere la salma visibile, aprire le porte delle lacrime e dei ricordi, impedisce il negare la morte e apre la porta al senso di realtà “perché funzionano, e funzionano da sempre”

Partecipare a questo rito aiuta a trovare uno spazio fisico e simbolico dove condividere dolore, ricordi e vicinanza—e transformare un abisso emotivo in un abbraccio collettivo

Patrizia e Antonino: persone che abbracciano il dolore

L’Agenzia Funebre Patrizia Saluto è prima di tutto una famiglia. Qui, il dolore non si accompagna solo di gesti tecnici, ma di calore umano. “La mia azienda è prima di tutto una famiglia, ma anche persone e professionisti che amano il loro lavoro”, racconta Patrizia. Lei, tanato‑esteta e cerimoniere, ha dedicato la sua vita allo studio della psicologia del lutto, portando delicatezza e ascolto in ogni cerimonia. Il loro motto lo esplicita chiaramente: “La massima cura per chi onora il ricordo”.

Antonino, con la sua esperienza commerciale e formazione nel marketing digitale, oggi docente per FE.N.I.O.F Service e ORSA Formazione, assicura anche che ogni dettaglio— compreso il disbrigo delle pratiche, così pesanti da affrontare nei giorni del lutto—venga gestito con efficienza. Il risultato è una relazione basata su fiducia, rispetto e delicata presenza, dove l’agenzia “abbraccia il dolore altrui”, alleggerendo la famiglia dalle incombenze durante uno dei momenti più fragili della vita.

Il commiato come creazione di significato

Le ricerche sul lutto descrivono come i rituali funerari aiutino a costruire nuovi significati, a trasformare il vuoto in memoria viva. Le teorie del “continuing bonds” ci dicono che il legame con i nostri cari non si spezza: il rito del commiato, con il corpo presente e le cerimonie condivise, aiuta a integrare questa presenza nel nostro quotidiano, abbracciando il ricordo nella vita che continua

L’Agenzia Funebre Patrizia Saluto offre un supporto completo e personalizzato:

Consulenza funeraria e cimiteriale – Assistenza per ogni esigenza organizzativa e burocratica.

Struttura per il commiato – Un luogo raccolto e intimo per l’ultimo saluto.

Trasporti – Servizi funebri locali, nazionali e internazionali con mezzi idonei.

Cremazioni – Gestione completa dell’iter per esaudire le volontà del defunto.

Addobbi floreali – Composizioni eleganti e personalizzate per accompagnare con delicatezza il rito.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente, Onoranze Funebri "Patrizia Saluto", con sede in Via Cosenza n. 159, Erice.




