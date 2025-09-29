Sezioni
Se ne sono andati
29/09/2025 11:07:00

Addio al maestro Luigi Fioretti

Marsala piange la scomparsa di Luigi Fioretti, artista raffinato e appassionato, poeta della luce e delle geometrie. Le sue opere, capaci di trasformare la materia e lo spazio in visioni luminose e immateriali, resteranno testimonianza viva della sua sensibilità e della sua ricerca interiore.

Critici e studiosi lo hanno descritto come un artista dotato di un equilibrio compositivo straordinario, capace di far dialogare forme e colori in una tensione continua, come onde di un flusso che collega la realtà visibile a quella invisibile. La sua arte ha sempre voluto oltrepassare i confini ordinari, regalando all’osservatore la possibilità di percepire lo spazio e la vita in maniera nuova, intensa e profonda.

L’arte è come un fuoco che, quando è veramente acceso, non c’è più possibile spegnere; per me è qualcosa di magico e di trascinante nello stesso tempo. La vita è un grande regalo fatto agli uomini i quali non sempre sanno apprezzarne l’effettivo valore”, scriveva Fioretti in uno dei suoi pensieri.