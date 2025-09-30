Il Giro Motociclistico di Sicilia riparte: sesta edizione a Pantelleria

30/09/2025 13:45:00

Il rombo dei motori incontra la magia di Pantelleria. Dopo un anno di attesa torna il Giro Motociclistico di Sicilia, rievocazione storica della prima gara motociclistica di regolarità disputata nell’isola nel 1950. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata dal Club Auto e Moto d’Epoca F. Sartarelli con il supporto di CTF Unconventional e nasce da un’idea di Salvatore Ingardia, che con questo evento ha voluto unire sport, turismo e cultura in un’esperienza unica.

Quest’anno la scelta è stata diversa dal solito: niente lunghi trasferimenti su strada, ma un evento “a misura d’isola”, pensato per far scoprire ai partecipanti le meraviglie di Pantelleria. “Abbiamo optato per un’edizione più rilassata – ha spiegato Ingardia – con meno chilometri e più esperienze: escursioni, degustazioni, visite culturali. Una full immersion nelle bellezze dell’isola”.

Il programma è ricco e spettacolare. Mercoledì 1 ottobre si parte con le verifiche tecniche e un’escursione via mare tra grotte, faraglioni e cale leggendarie, dal “Dinosauro di lava rossa” alla Scarpetta di Cenerentola, con pranzo a bordo a base di prodotti tipici. La serata sarà dedicata a spettacoli folkloristici e tradizioni pantesche. Giovedì 2 spazio al mito della Sauna di Benikulà e al Lago di Venere, prima della sorprendente caccia al tesoro in moto, pensata per esplorare l’isola seguendo indizi e indovinelli. La giornata si chiuderà con l’aperitivo al tramonto e un suggestivo bagno notturno nelle vasche termali di Gadir.

Il clou sarà venerdì 3 ottobre: un tour panoramico lungo la costa, da Scauri all’Arco dell’Elefante, e poi l’entroterra con le vigne di Zibibbo ad alberello, patrimonio UNESCO, e la visita alla Cooperativa dei produttori di capperi di Scauri. Non solo turismo ed enogastronomia: durante la cena istituzionale e le premiazioni verrà presentata la campagna contro la violenza sulle donne “Ask for Angela”, promossa dal Club insieme all’onorevole Cristina Ciminnisi.

Sabato 4 mattina sarà tempo di relax, prima del rientro a Trapani.

Un evento che non sarebbe possibile senza il sostegno di partner storici e istituzionali: l’ASI – Automotoclub Storico Italiano, rappresentato dal consigliere federale Nino Auccello, l’ingegnere Piero Laverda, che interverrà con una conferenza sul leggendario motore 6 cilindri Laverda, e soprattutto il Comune di Pantelleria, che ha creduto nell’iniziativa e l’ha patrocinata.

Pantelleria diventa così il cuore pulsante del Giro: un’isola che si racconta attraverso le sue strade, i suoi paesaggi, i suoi sapori e il suo calore umano, in un’edizione che promette di essere indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote e non solo.



