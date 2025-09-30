Due anni senza Geppo Gerardi, voce e anima della radio marsalese

30/09/2025 12:22:00

Sono passati due anni dalla prematura scomparsa di Giuseppe “Geppo” Gerardi, e il vuoto che ha lasciato è ancora forte, profondo, palpabile. Geppo non era soltanto un tecnico, un programmatore, un regista: era l’anima delle radio marsalesi, un punto di riferimento imprescindibile per il mondo della radiofonia locale e per intere generazioni di giovani che, grazie a lui, hanno mosso i primi passi dietro un microfono.

Dai suoi esordi a Radio Antenna del Boeo, dove fu speaker, regista e direttore artistico, fino al suo ruolo fondamentale a Rmc 101, Geppo ha sempre portato con sé passione, competenza e un entusiasmo contagioso. Con la sua conduzione piacevole e la sua profonda conoscenza tecnica e musicale, riusciva a conquistare il pubblico e, allo stesso tempo, a insegnare a chi arrivava in radio il valore della professionalità e dell’impegno.

A soli 54 anni, debilitato da una malattia cronica, Geppo ci ha lasciato troppo presto, e ancora oggi chi lo ha conosciuto e amato non smette di raccontarne aneddoti, insegnamenti, risate, rimproveri e quella inconfondibile ironia che lo rendeva unico.

Per il nostro gruppo editoriale, per Rmc 101 e per Tp24, Geppo rimane un amico e un collega indimenticabile, parte viva della nostra storia. Lo ritroviamo ogni giorno nei ricordi, nelle voci che ha formato, nelle trasmissioni che ha reso possibili, nelle frequenze che ha fatto vibrare con la sua passione, nella luce dell'antenna che brilla, di notte, anche per lui.

Geppo, la tua voce e il tuo sorriso continuano a risuonare con noi. Due anni senza di te sono due anni in cui abbiamo imparato quanto fosse preziosa la tua presenza. Ma siamo certi che, ovunque tu sia, continui a guidarci con la stessa forza e con lo stesso amore che hai sempre messo in ogni cosa.

Rmc 101 e Tp24



