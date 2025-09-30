Ricettazione, assolto un ragazzo marsalese

30/09/2025 08:01:00

Condannato, in primo grado, dal Tribunale di Marsala, un giovane marsalese (H.J.) è stato assolto dalla seconda sezione della Corte di appello di Palermo dall’accusa di ricettazione di uno scooter rubato.

Secondo il tribunale marsalese, H.J. sarebbe stato colpevole e la condanna di primo grado si basava sul fatto che l’imputato era stato visto dai carabinieri a bordo di quel ciclomotore e riconosciuto. L’avvocato difensore Vito Cimiotta ha fatto appello alla sentenza, evidenziando che non vi fosse certezza circa l'accertamento effettuato dai militari dell’Arma, considerato che il giovane nell'occasione non era stato fermato e identificato. E la corte d'appello ha accolto la tesi del difensore.





