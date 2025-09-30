Sezioni
Cronaca

» Incidenti
30/09/2025 11:24:00

Tragico scontro tra auto e scooter: muore un sedicenne, ferita una ragazzina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759224263-0-tragico-scontro-tra-auto-e-scooter-muore-un-sedicenne-ferita-una-ragazzina.jpg

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Canicattì nella notte tra sabato e domenica. Mattia Iannuzzo, un giovane di soli 16 anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro tra il suo scooter e una Fiat Cinquecento. Il sinistro è avvenuto nei pressi della villa comunale della città, lungo viale Della Vittoria.

Il ragazzo, gravemente ferito, è stato subito trasportato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta e ha cessato di vivere poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

 

Sul motociclo insieme a Mattia c'era anche una sua coetanea, una ragazza di 15 anni, che ha riportato numerosi traumi, alcuni dei quali particolarmente gravi. Fortunatamente, nonostante la gravità delle fratture, la giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma per una maggiore attenzione e cura, è prevista una sua trasferimento in una struttura ospedaliera più attrezzata.

 

La fuga dell'auto coinvolta e l'identificazione dei responsabili

Dopo l'impatto, la Fiat Cinquecento coinvolta nell'incidente si è allontanata senza prestare soccorso. Tuttavia, poco tempo dopo, il conducente e il passeggero dell’auto, due giovani di 19 e 25 anni, si sono presentati spontaneamente al commissariato di polizia. Gli agenti stanno ora indagando sulla dinamica dell'incidente, che ha scosso l’intera città.

 

 

 

Lutto cittadino

La notizia della morte di Mattia ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Canicattì. Il sindaco Vincenzo Corbo ha immediatamente preso la decisione di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche previste fino al 5 ottobre, come segno di rispetto. Inoltre, ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali del giovane.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore di questa tragedia. Mattia era figlio di un imprenditore molto stimato, conosciuto e rispettato in tutta la città e in provincia. La comunità è sotto shock”, ha dichiarato il sindaco Corbo, esprimendo a nome dell’intera amministrazione e dei cittadini le sue più sentite condoglianze alla famiglia Iannuzzo.

 

 



