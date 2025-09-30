Uomo investito dal tram a Palermo, è grave

30/09/2025 15:04:00

Un tragico incidente è avvenuto oggi a Palermo, dove un uomo di circa sessant'anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un tram. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in Corso dei Mille, all'incrocio con via Gian Filippo Ingrassia, una delle zone più trafficate della città.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa dalla parte anteriore di un tram della linea 1, che in quel momento trasportava numerosi studenti di ritorno a casa dopo le lezioni. Il violento impatto ha lasciato l'uomo privo di sensi e a terra. Sul luogo sono arrivati rapidamente i soccorsi: i medici del 118 hanno cercato di stabilizzare l'uomo, per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono subito apparse critiche e la prognosi è tuttora riservata.

L'incidente ha causato gravi disagi al traffico cittadino, con lunghe code e blocchi su Corso dei Mille e nelle vie circostanti. Gli agenti della Polizia Municipale hanno isolato l'area per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e a determinare eventuali responsabilità.



