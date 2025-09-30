Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
30/09/2025 15:04:00

Uomo investito dal tram a Palermo, è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759237729-0-uomo-investito-dal-tram-a-palermo-e-grave.png

Un tragico incidente è avvenuto oggi a Palermo, dove un uomo di circa sessant'anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un tram. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in Corso dei Mille, all'incrocio con via Gian Filippo Ingrassia, una delle zone più trafficate della città.

 

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa dalla parte anteriore di un tram della linea 1, che in quel momento trasportava numerosi studenti di ritorno a casa dopo le lezioni. Il violento impatto ha lasciato l'uomo privo di sensi e a terra. Sul luogo sono arrivati rapidamente i soccorsi: i medici del 118 hanno cercato di stabilizzare l'uomo, per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono subito apparse critiche e la prognosi è tuttora riservata.

 

L'incidente ha causato gravi disagi al traffico cittadino, con lunghe code e blocchi su Corso dei Mille e nelle vie circostanti. Gli agenti della Polizia Municipale hanno isolato l'area per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e a determinare eventuali responsabilità.



Incidenti | 2025-09-30 15:04:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759237729-0-uomo-investito-dal-tram-a-palermo-e-grave.png

Uomo investito dal tram a Palermo, è grave

Un tragico incidente è avvenuto oggi a Palermo, dove un uomo di circa sessant'anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un tram. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in Corso dei Mille,...

Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...