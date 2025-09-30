Sezioni
La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché sempre più imprenditori le costituiscono

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono-450.png

Sempre più imprenditori di Trapani e Agrigento chiedono la stessa cosa: “Come posso proteggere i miei soldi e i beni della mia azienda se un giorno le cose vanno male?”

Una domanda più che giusta: un problema con un cliente, una crisi improvvisa o una causa legale possono mettere a rischio tutto ciò che hai costruito. Non solo i soldi in azienda, ma anche immobili, attrezzature e risparmi personali.

Ecco i rischi più comuni
- I soldi che hai in azienda possono sparire se ci sono problemi legali o debiti.
- Immobili e macchinari aziendali possono essere pignorati.
- Quando si deve passare l’azienda ai figli, si rischiano tasse molto alte.
- Spostare soldi fuori dall’azienda senza una strategia può costare troppe imposte.

La soluzione: creare una Holding
Oggi la legge permette di spostare soldi e beni dalla tua azienda a un’altra società (la holding) pagando pochissime tasse (circa l’1,2%).

Questo ti permette di:
- Mettere al sicuro i tuoi beni: restano protetti anche se la tua azienda ha problemi.
- Pagare meno tasse sugli utili e sui guadagni quando vendi l’azienda o le quote.
- Decidere con calma il futuro: puoi organizzare già da ora il passaggio dell’azienda ai figli.
- Avere più libertà di scelta su come usare i tuoi soldi.

Cosa sapere prima di partire
Costituire una holding è una scelta importante: serve un bravo consulente per impostare tutto nel modo giusto, fare i documenti necessari e rispettare la legge.

Scarica la guida gratuita
Per aiutarti a capire meglio come funziona, Studio Bellan ha preparato una guida semplice e gratuita: https://www.studiobellan.it/holding/

Dentro trovi spiegato passo passo:
- Cos’è una holding.
- Quando conviene crearla.
- Quanto puoi risparmiare in tasse.
- Come iniziare nel modo corretto.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



