La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché sempre più imprenditori le costituiscono

Sempre più imprenditori di Trapani e Agrigento chiedono la stessa cosa: “Come posso proteggere i miei soldi e i beni della mia azienda se un giorno le cose vanno male?”

Una domanda più che giusta: un problema con un cliente, una crisi improvvisa o una causa legale possono mettere a rischio tutto ciò che hai costruito. Non solo i soldi in azienda, ma anche immobili, attrezzature e risparmi personali.

Ecco i rischi più comuni

- I soldi che hai in azienda possono sparire se ci sono problemi legali o debiti.

- Immobili e macchinari aziendali possono essere pignorati.

- Quando si deve passare l’azienda ai figli, si rischiano tasse molto alte.

- Spostare soldi fuori dall’azienda senza una strategia può costare troppe imposte.

La soluzione: creare una Holding

Oggi la legge permette di spostare soldi e beni dalla tua azienda a un’altra società (la holding) pagando pochissime tasse (circa l’1,2%).

Questo ti permette di:

- Mettere al sicuro i tuoi beni: restano protetti anche se la tua azienda ha problemi.

- Pagare meno tasse sugli utili e sui guadagni quando vendi l’azienda o le quote.

- Decidere con calma il futuro: puoi organizzare già da ora il passaggio dell’azienda ai figli.

- Avere più libertà di scelta su come usare i tuoi soldi.

Cosa sapere prima di partire

Costituire una holding è una scelta importante: serve un bravo consulente per impostare tutto nel modo giusto, fare i documenti necessari e rispettare la legge.

Scarica la guida gratuita

Per aiutarti a capire meglio come funziona, Studio Bellan ha preparato una guida semplice e gratuita: https://www.studiobellan.it/holding/

Dentro trovi spiegato passo passo:

- Cos’è una holding.

- Quando conviene crearla.

- Quanto puoi risparmiare in tasse.

- Come iniziare nel modo corretto.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente.)




