Native

Native
01/10/2025 09:30:00

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-450.jpg

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese

68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti, musica, notizie e informazione.


I dati ufficiali Audiradio (rilevazione 28 gennaio - 23 giugno 2025, ascoltatori nei 7 giorni) confermano una crescita costante.


"Arrivare a questi numeri non è da tutti", sottolinea l'amministratore unico Mario Bornice. "Soprattutto per una radio che da quasi 50 anni è un riferimento per il territorio."


Un successo che si è riflesso anche nei grandi eventi dell’estate 2025: RMC 101 ha portato musica e intrattenimento a Favignana, animando il Ferragosto con tre serate in Piazza Madrice, ed è stata media partner ufficiale del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo insieme a TP24.it, uno degli appuntamenti più attesi in provincia e in Sicilia.


Il successo si fonda su un palinsesto di intrattenimento apprezzato e su un'informazione di qualità garantita dalla redazione guidata da Giacomo Di Girolamo, con il quotidiano online TP24.


68.000 ascoltatori settimanali rappresentano un bacino di utenza significativo: scegliere RMC 101 per la propria comunicazione significa raggiungere tutta la provincia di Trapani, con un pubblico fedele e attento. Una scelta strategica per aziende, attività commerciali ed eventi che vogliono comunicare efficacemente sul territorio.
 

Per informazioni: RMC 101 - www.rmc101.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



