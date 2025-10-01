A Trpani un corso BLS-D per la formazione all'uso del defibrillatore

01/10/2025 10:00:00

A Trapani un corso di formazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) rivolto a chi desidera acquisire le competenze necessarie per intervenire in caso di arresto cardiaco, imparando a praticare la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e a utilizzare correttamente il defibrillatore semiautomatico (DAE).

L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 15:30 alle 20:00, presso la palestra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani.

A chi è rivolto

Il corso è aperto a allenatori, dirigenti sportivi, arbitri, animatori, operatori sportivi e a tutte le persone maggiorenni che intendono ottenere la certificazione BLS-D. Non sono richiesti requisiti specifici, se non l’età minima di 18 anni.

Il percorso formativo segue le disposizioni della normativa italiana (Legge Balduzzi) e gli standard internazionali previsti per i corsi “Heartsaver provider”.

Durante le lezioni i partecipanti impareranno a:

eseguire correttamente la rianimazione cardio-polmonare (RCP);

utilizzare il defibrillatore semiautomatico (DAE) in situazioni di emergenza.

Al termine, sarà rilasciata una certificazione BLS-D valida due anni, accompagnata da una tessera di riconoscimento personale. Questa abilitazione consente di intervenire con un defibrillatore in contesti sportivi, scolastici, aziendali e domestici, sia in Italia che all’estero. Dopo la scadenza, è previsto un rapido re-training per il rinnovo.

Organizzazione del corso

Partecipanti: max 18 persone, suddivise in gruppi.

Durata: 4 ore per la formazione completa; 2 ore per l'aggiornamento.

4 ore per la formazione completa; 2 ore per l’aggiornamento. Costi: 60 € per il corso base, 30 € per l’aggiornamento.

Imparare le manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore significa poter salvare una vita. Il corso BLS-D rappresenta quindi un investimento concreto nella sicurezza delle comunità sportive, scolastiche e familiari.



