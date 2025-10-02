Reti illegali e fermo pesca violato, blitz della Capitaneria a Levanzo

02/10/2025 13:28:00

Nuovo intervento della Capitaneria di Porto di Trapani contro la pesca illegale. Un peschereccio della marineria di Porticello è stato sorpreso a pescare a strascico a circa cinque miglia dall’isola di Levanzo, in pieno periodo di fermo biologico, quando ogni attività di cattura è vietata per consentire il ripopolamento delle specie.

L’operazione, coordinata dal 12° CCAP della Direzione Marittima di Palermo, è stata possibile grazie al sistema di monitoraggio satellitare V.M.S., che ha segnalato un’unità attiva all’interno della zona GSA 10, l’area di mare a nord-ovest della Sicilia sottoposta a controlli speciali per la tutela degli stock ittici.

La motovedetta CP 770 ha raggiunto l’imbarcazione e ha accertato non solo la violazione del fermo pesca, ma anche l’utilizzo di una rete non conforme alla normativa europea, con maglie più piccole di quelle consentite. Un sistema che aumenta i danni all’ecosistema marino perché cattura anche esemplari giovani e in fase di crescita, compromettendo il naturale equilibrio biologico.

La Capitaneria di Porto ricorda che controlli di questo tipo sono fondamentali per garantire pesca sostenibile, tutela delle risorse e rispetto delle regole, a beneficio dell’intero settore e dell’ambiente marino.



