Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
02/10/2025 13:28:00

Reti illegali e fermo pesca violato, blitz della Capitaneria a Levanzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759404595-0-reti-illegali-e-fermo-pesca-violato-blitz-della-capitaneria-a-levanzo.jpg

Nuovo intervento della Capitaneria di Porto di Trapani contro la pesca illegale. Un peschereccio della marineria di Porticello è stato sorpreso a pescare a strascico a circa cinque miglia dall’isola di Levanzo, in pieno periodo di fermo biologico, quando ogni attività di cattura è vietata per consentire il ripopolamento delle specie.

 

L’operazione, coordinata dal 12° CCAP della Direzione Marittima di Palermo, è stata possibile grazie al sistema di monitoraggio satellitare V.M.S., che ha segnalato un’unità attiva all’interno della zona GSA 10, l’area di mare a nord-ovest della Sicilia sottoposta a controlli speciali per la tutela degli stock ittici.

 

La motovedetta CP 770 ha raggiunto l’imbarcazione e ha accertato non solo la violazione del fermo pesca, ma anche l’utilizzo di una rete non conforme alla normativa europea, con maglie più piccole di quelle consentite. Un sistema che aumenta i danni all’ecosistema marino perché cattura anche esemplari giovani e in fase di crescita, compromettendo il naturale equilibrio biologico.

 

La Capitaneria di Porto ricorda che controlli di questo tipo sono fondamentali per garantire pesca sostenibile, tutela delle risorse e rispetto delle regole, a beneficio dell’intero settore e dell’ambiente marino.



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...