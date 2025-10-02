Sezioni
Cultura
02/10/2025 17:30:00

“Arte di Lotta”: a Castellammare la mostra di Pino Manzella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/arte-di-lotta-a-castellammare-la-mostra-di-pino-manzella-450.png

Castellammare del Golfo accoglie domenica 5 ottobre la nuova mostra di Pino Manzella, artista siciliano legato alla memoria di Peppino Impastato e alla stagione culturale del Circolo Musica e Cultura di Cinisi.

L’esposizione, dal titolo “Arte di Lotta – L’Isola ribelle”, porta in primo piano un percorso che intreccia pittura, impegno politico e poesia civile. 

Nei quadri e nei lavori su carta di Manzella affiora una Sicilia che diventa metafora del mondo: terra di contraddizioni e resistenze, di silenzi e di voci che continuano a risuonare. Tra i riferimenti che accompagnano il percorso espositivo ci sono le parole di Sciascia e Pasolini, ma anche i volti e le memorie di compagni e scrittori che hanno segnato un’epoca: Prévert, Pavese, Borges, Vian. La mostra racconta un’isola ribelle, attraversata da lotte contro mafia, colonialismi, devastazioni ambientali, ingiustizie sociali. 

Opere che nascono anche da supporti umili – vecchi manoscritti, atti notarili, giornali dimenticati – per dare nuova vita a frammenti di tempo e storia. “Facevo parte di quel gruppetto di marziani riunito attorno a Peppino Impastato – ricorda l’artista – e disegnavo manifesti, vignette, copertine per i giornaletti ciclostilati, le pareti del Circolo e i manifesti dei film”. Una testimonianza che oggi si trasforma in linguaggio artistico, memoria viva e collettiva.



