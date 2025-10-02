Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
02/10/2025 09:30:00

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e praticità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita-450.jpg

A Trapani il pesce è identità, cultura, memoria. Qui la freschezza è sempre stata una regola non scritta, un valore tramandato da generazioni. Per questo parlare di surgelati può sembrare una sfida. Eppure chi entra da IceSummer Fish, in via Villa Rosina 43/A, scopre che la modernità può dialogare con la tradizione senza contraddizioni.

Il negozio nasce dall’idea di offrire surgelati premium, selezionati per mantenere intatte le proprietà del fresco. Uova di ricci di altissima qualità, pesce spada, polpi, aragoste e gamberi arrivano ai banchi abbattuti e conservati con standard rigorosi, così da preservarne gusto, consistenza e valori nutrizionali. Il cliente può portarli a casa in qualsiasi momento dell’anno, senza preoccuparsi della stagionalità.

Il banco, però, non si ferma al pesce. IceSummer Fish ha ampliato l’offerta rispondendo a un’esigenza crescente: praticità senza rinunciare alla golosità. Accanto ai preparati per risotti e ai panati croccanti ci sono muffin alla Nutella, ciambelle al cioccolato e alla fragola, cornetti fragranti e le immancabili Ericine, richiamo dolce alla tradizione trapanese. Prodotti che nascono surgelati ma che, al consumo, restituiscono la fragranza di un dolce appena sfornato.

Il successo dell’attività riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo. Oltre il 60% delle famiglie italiane sceglie i surgelati per la rapidità in cucina e la lunga conservazione, che aiuta a ridurre gli sprechi. Nel caso del pesce, la surgelazione è sinonimo di sicurezza alimentare e garantisce un consumo sereno. Non manca l’attenzione alle richieste specifiche, con prodotti che spaziano dal gourmet alle opzioni per intolleranze alimentari.

Per i clienti di IceSummer Fish questo significa poter improvvisare un risotto ai frutti di mare anche a sorpresa, organizzare una cena tra amici senza correre al mercato o offrire ai bambini una merenda golosa pronta in pochi minuti. Il freezer diventa così un alleato del gusto, una “dispensa fredda” capace di soddisfare esigenze diverse.

Il negozio si inserisce nel panorama trapanese puntando su un assortimento curato e su un servizio che coniuga la tradizione culinaria locale con le esigenze della vita moderna. Un equilibrio non scontato, ma che funziona per una clientela che apprezza la possibilità di avere sempre qualcosa di buono in freezer.

Per informazioni e per scoprire l’assortimento completo: tel. +39 351 4699366, via Villa Rosina 43/A, Trapani o visita la pagina Facebook.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...

STUDIO VIRA | 2025-06-23 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2025/finanza-agevolata-per-il-settore-turistico-in-sicilia-250.png

Finanza agevolata per il settore turistico in Sicilia

La Regione stanzia 135 milioni per ampliare e riqualificare l’offerta turistica ricettiva siciliana, mentre il Ministero del Turismo prepara un bando da 110 milioni per favorire innovazione, sostenibilità e digitalizzazione del...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...