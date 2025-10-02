Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e praticità

02/10/2025 09:30:00

A Trapani il pesce è identità, cultura, memoria. Qui la freschezza è sempre stata una regola non scritta, un valore tramandato da generazioni. Per questo parlare di surgelati può sembrare una sfida. Eppure chi entra da IceSummer Fish, in via Villa Rosina 43/A, scopre che la modernità può dialogare con la tradizione senza contraddizioni.



Il negozio nasce dall’idea di offrire surgelati premium, selezionati per mantenere intatte le proprietà del fresco. Uova di ricci di altissima qualità, pesce spada, polpi, aragoste e gamberi arrivano ai banchi abbattuti e conservati con standard rigorosi, così da preservarne gusto, consistenza e valori nutrizionali. Il cliente può portarli a casa in qualsiasi momento dell’anno, senza preoccuparsi della stagionalità.



Il banco, però, non si ferma al pesce. IceSummer Fish ha ampliato l’offerta rispondendo a un’esigenza crescente: praticità senza rinunciare alla golosità. Accanto ai preparati per risotti e ai panati croccanti ci sono muffin alla Nutella, ciambelle al cioccolato e alla fragola, cornetti fragranti e le immancabili Ericine, richiamo dolce alla tradizione trapanese. Prodotti che nascono surgelati ma che, al consumo, restituiscono la fragranza di un dolce appena sfornato.



Il successo dell’attività riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo. Oltre il 60% delle famiglie italiane sceglie i surgelati per la rapidità in cucina e la lunga conservazione, che aiuta a ridurre gli sprechi. Nel caso del pesce, la surgelazione è sinonimo di sicurezza alimentare e garantisce un consumo sereno. Non manca l’attenzione alle richieste specifiche, con prodotti che spaziano dal gourmet alle opzioni per intolleranze alimentari.



Per i clienti di IceSummer Fish questo significa poter improvvisare un risotto ai frutti di mare anche a sorpresa, organizzare una cena tra amici senza correre al mercato o offrire ai bambini una merenda golosa pronta in pochi minuti. Il freezer diventa così un alleato del gusto, una “dispensa fredda” capace di soddisfare esigenze diverse.



Il negozio si inserisce nel panorama trapanese puntando su un assortimento curato e su un servizio che coniuga la tradizione culinaria locale con le esigenze della vita moderna. Un equilibrio non scontato, ma che funziona per una clientela che apprezza la possibilità di avere sempre qualcosa di buono in freezer.



Per informazioni e per scoprire l’assortimento completo: tel. +39 351 4699366, via Villa Rosina 43/A, Trapani o visita la pagina Facebook.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



