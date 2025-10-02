Beach Handball: bis della Sicilia al Trofeo CONI-in luce i giovani della Pallamano Marsala

02/10/2025 07:00:00

Il vento caldo dell’entusiasmo giovanile soffia ancora forte dalla Sicilia, ed arriva carico di vittorie e conferme. Si è chiusa nuovamente con un trionfo isolano la decima edizione del Trofeo CONI, la più grande manifestazione italiana under 14 dedicata al Beach Handball, che ha trasformato il Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro in una Cittadella dello Sport. Tra le 44 discipline protagoniste, il Beach Handball ha brillato non solo per spettacolo ma anche per i risultati, la Sicilia ha conquistato la medaglia d’oro battendo in finale la coriacea Puglia, mentre il terzo gradino del podio è andato alle Marche. Un successo che non arriva per caso. Sono stati oltre 250 tra piccoli atleti, tecnici, arbitri e accompagnatori a rendere viva e intensa una competizione che ha coinvolto ben 18 delegazioni regionali, confermando il Beach Handball come uno degli sport in maggiore crescita nel panorama giovanile. Un dato su tutti i 4600 partecipanti complessivi al Trofeo, record assoluto per l’evento organizzato dal CONI e dalle Federazioni sportive.

Ma se la Sicilia alza il trofeo più importante, è anche merito delle società che sul territorio continuano a seminare con costanza e passione. In questo contesto, la Pallamano Marsala sta vivendo un periodo di grazia tecnica e organizzativa. Il club lilibetano, da anni impegnato nella promozione dello sport giovanile, sta raccogliendo i frutti di un lavoro meticoloso e lungimirante, numeri in crescita, risultati sul campo e, soprattutto, una filosofia formativa che mette al centro i valori educativi dello sport.

“Questo successo della rappresentativa siciliana ci riempie d’orgoglio, afferma il Tecnico della Pallamano Marsala Vito Di Giovanni, perché dimostra che investire sui giovani, sulla qualità degli allenamenti e sulla partecipazione ai grandi eventi, è la strada giusta. E noi, nel nostro piccolo, vogliamo continuare a percorrerla”.

Il titolo nazionale conquistato nel Beach Handball rappresenta non solo una medaglia, ma un simbolo del fermento che vive oggi la pallamano siciliana e marsalese in particolare. Una generazione che cresce sulla sabbia, ma che ha solide basi anche sul 40x20, pronta a prendersi il futuro con la stessa grinta con cui ha affrontato le onde dell’Adriatico. Il sole di Lignano, almeno per una sera, ha brillato con i colori della Trinacria. E sotto quella luce, la Marsala della Pallamano si scopre più viva che mai.

Questi i giovani vincitori con le rispettive società:

- Francesco Culicchia (Pallamano Marsala)

- Vito Miceli (Pallamano Marsala)

- Chiara Di Mauro (Pallamano Marsala)

- Borrelli Giorgia (Cus Palermo )

- Cannata Giada (Cus Palermo)

- Nobile Carlotta (ASD Pallamano Girgenti )

- Sara Rindinella (Handball Trapani )

- Coniglione Salvatore (New Handball Mascalucia )

- Vitali Angelo (ASD Pallamano Halikada )

