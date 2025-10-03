Mazara, un weekend tra tesori nascosti, arte e tradizioni di strada

Marsala, l'archeologa Portale:"Parco e Plateia Aelia non sono un ostacolo da attraversare"

Da mesi a Marsala si discute della riapertura della Plateia Aelia, l’antica strada che attraversa il cuore del Parco archeologico di Lilibeo. Una petizione popolare ha acceso il dibattito politico e cittadino. A frenare l’entusiasmo era...