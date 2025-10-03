Mazara, un weekend tra tesori nascosti, arte e tradizioni di strada

Mazara del Vallo si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti, tra percorsi culturali, riti religiosi, arte contemporanea e mercatini popolari.
Le Vie dei Tesori - Ultimo weekend per il festival che apre i luoghi più preziosi della città. Sabato 4 ottobre alle 9.30 si parte in bici, mentre domenica 5 ottobre alle 17 si cammina tra i vicoli del centro antico, da San Giovanni alla Giudecca. Restano visitabili l’ex asilo Corridoni, il Museo Diocesano Ballatore con una rara mostra di paramenti liturgici, San Nicolò Regale, l’Abbazia di Santa Maria dell’Alto, la biblioteca del Seminario dei Chierici con i suoi 53 mila volumi e la cripta di San Francesco. Non mancano degustazioni di olio Val di Mazara e cooking lesson con lo chef Paolo Austero.
Pellegrinaggio francescano - Sabato sera, dalle 20.30 alle 22.30, il pellegrinaggio guidato da don Antonio Civello partirà dalla chiesa di San Francesco per attraversare vie e cortili del centro fino a piazza della Repubblica, accompagnato dalla Polizia Municipale.
Arte contemporanea - Due giorni dedicati al progetto “Circuiti – I Labirinti di Paolo Asaro”, con il patrocinio del Comune. Sabato dalle 10 alle 22, in via Mons. Graffeo, open studio con l’esposizione “I Labirinti” e, alle 17.30, una performance di danza di Rossana Abritta. Domenica 5 ottobre l’arte si sposta in piazza della Repubblica, dalle 10 alle 20, con l’installazione “Stele” e, dalle 18, degustazioni. L’iniziativa rientra nella XXI Giornata del Contemporaneo di AMACI.
Cosi di ’Na Vota - Domenica, dalle 7.30 alle 19, le piazzette Immacolata, Chinea ed Ettore Ditta ospitano il mercatino dell’antiquariato e dello “svuota cantine”. Alle 19.30, chiusura in musica con il concerto acustico In Linea d’Autore.