Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Immigrazione
03/10/2025 07:00:00

Dal 2014 sono 32mila le persone morte o disperse nel Mediteranneo. 1200 solo nel 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/dal-2014-sono-32mila-le-persone-morte-o-disperse-nel-mediteranneo-1200-solo-nel-2025-450.jpg

Dal 2014 a oggi sono più di 32.700 le persone morte o disperse nel Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere l’Europa in assenza di vie di accesso sicure e regolari. Solo nel 2025 la traversata è costata la vita ad almeno 1.200 migranti, tra cui numerosi bambini e adolescenti. A denunciarlo è Save the Children, a pochi giorni dal ricordo del naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, in cui persero la vita 368 persone.

Quest’anno, secondo i dati diffusi dall’organizzazione, sono sbarcate in Italia 50.098 persone, di cui 9.156 minori stranieri non accompagnati, pari al 18% del totale degli arrivi. Si tratta di un incremento significativo rispetto all’11% registrato nel 2024.

 

L'allarme di Save The Children

Save the Children ricorda come le persone in fuga da guerre, persecuzioni, fame, povertà estrema e crisi umanitarie continuino a rischiare la vita affrontando la rotta mediterranea, una delle più pericolose al mondo. Per questo l’organizzazione chiede da tempo l’apertura di canali regolari e sicuri verso l’Europa e l’attivazione di un sistema coordinato di ricerca e soccorso in mare, in grado di salvare vite umane e garantire l’approdo in un porto sicuro.

Le politiche securitarie e il rafforzamento dei confini europei stanno rendendo sempre più precario e pericoloso il viaggio dei minori stranieri non accompagnati – ha dichiarato Giorgia D’Errico, Direttrice Relazioni Istituzionali di Save the Children –. Le misure restrittive adottate da UE e Stati membri hanno un impatto gravemente negativo sui minorenni e sulle persone vulnerabili. È inaccettabile che gli interessi nazionali prevalgano sulla tutela dei diritti dell’infanzia”.

Secondo l’organizzazione, i minori non accompagnati restano tra i gruppi più esposti a rischi e abusi, e necessitano di accoglienza immediata in luoghi sicuri e di percorsi di protezione e inclusione adeguati ai loro bisogni specifici.

 

L'impegno a Lampedusa

Anche quest’anno Save the Children partecipa alle iniziative del Comitato 3 ottobre a Lampedusa, con attività e laboratori rivolti a studenti italiani e stranieri, insieme alla presenza di una rappresentanza di ragazzi e ragazze del Movimento Giovani dell’organizzazione.

Conclude Save the Children: “È urgente che l’Unione Europea e i suoi Stati membri diano prova di quella solidarietà che rappresenta un valore fondante, mettendo al centro la tutela della vita e dei diritti umani, soprattutto dei più piccoli”.



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...