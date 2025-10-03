Dal 2014 sono 32mila le persone morte o disperse nel Mediteranneo. 1200 solo nel 2025

03/10/2025 07:00:00

Dal 2014 a oggi sono più di 32.700 le persone morte o disperse nel Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere l’Europa in assenza di vie di accesso sicure e regolari. Solo nel 2025 la traversata è costata la vita ad almeno 1.200 migranti, tra cui numerosi bambini e adolescenti. A denunciarlo è Save the Children, a pochi giorni dal ricordo del naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, in cui persero la vita 368 persone.

Quest’anno, secondo i dati diffusi dall’organizzazione, sono sbarcate in Italia 50.098 persone, di cui 9.156 minori stranieri non accompagnati, pari al 18% del totale degli arrivi. Si tratta di un incremento significativo rispetto all’11% registrato nel 2024.

L'allarme di Save The Children

Save the Children ricorda come le persone in fuga da guerre, persecuzioni, fame, povertà estrema e crisi umanitarie continuino a rischiare la vita affrontando la rotta mediterranea, una delle più pericolose al mondo. Per questo l’organizzazione chiede da tempo l’apertura di canali regolari e sicuri verso l’Europa e l’attivazione di un sistema coordinato di ricerca e soccorso in mare, in grado di salvare vite umane e garantire l’approdo in un porto sicuro.

“Le politiche securitarie e il rafforzamento dei confini europei stanno rendendo sempre più precario e pericoloso il viaggio dei minori stranieri non accompagnati – ha dichiarato Giorgia D’Errico, Direttrice Relazioni Istituzionali di Save the Children –. Le misure restrittive adottate da UE e Stati membri hanno un impatto gravemente negativo sui minorenni e sulle persone vulnerabili. È inaccettabile che gli interessi nazionali prevalgano sulla tutela dei diritti dell’infanzia”.

Secondo l’organizzazione, i minori non accompagnati restano tra i gruppi più esposti a rischi e abusi, e necessitano di accoglienza immediata in luoghi sicuri e di percorsi di protezione e inclusione adeguati ai loro bisogni specifici.

L'impegno a Lampedusa

Anche quest’anno Save the Children partecipa alle iniziative del Comitato 3 ottobre a Lampedusa, con attività e laboratori rivolti a studenti italiani e stranieri, insieme alla presenza di una rappresentanza di ragazzi e ragazze del Movimento Giovani dell’organizzazione.

Conclude Save the Children: “È urgente che l’Unione Europea e i suoi Stati membri diano prova di quella solidarietà che rappresenta un valore fondante, mettendo al centro la tutela della vita e dei diritti umani, soprattutto dei più piccoli”.



