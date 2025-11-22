200 libri donati dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali al SAI di Marsala

22/11/2025 17:00:00

Duecento libri per costruire integrazione attraverso la cultura. È il gesto con cui l’Assessorato regionale ai Beni Culturali ha sostenuto il progetto SAI di Marsala, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. Una donazione accolta con grande soddisfazione dagli operatori, che da anni lavorano sul territorio per garantire un’accoglienza che non sia solo assistenza, ma opportunità di crescita.

La consegna dei volumi – narrativa, saggi e testi didattici – rappresenta molto più di un contributo materiale. Per la coordinatrice del progetto SAI Marsala, Anna Maria Ruggirello, e per l’assistente sociale Vita Messina, responsabile del centro di accoglienza di Custonaci, si tratta di “un ponte simbolico tra culture diverse, il primo mattone per una reale integrazione”. Un messaggio chiaro: la cultura è la strada più solida per costruire comunità aperte e inclusive.

Il modello portato avanti da Badia Grande punta proprio su questo. I libri diventeranno strumenti per apprendere l’italiano — condizione indispensabile per la vita quotidiana, l’istruzione e l’accesso al mondo del lavoro — e per avviare percorsi formativi che possano trasformarsi in autonomia nel lungo periodo. Non è un caso che, all’interno della cooperativa, lavorino oggi mediatori culturali che anni fa erano ospiti del sistema d’accoglienza: un esempio concreto di integrazione riuscita.

Per Badia Grande, questa donazione è una conferma dell’importanza della sinergia tra istituzioni e Terzo Settore. Un lavoro condiviso che, anche grazie a iniziative come questa, rende il SAI di Marsala un’esperienza di accoglienza diffusa capace di generare valore sociale.



