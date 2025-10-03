Parte la "Festa dell'amicizia" di Totò Cuffaro

03/10/2025 08:17:00

Parte oggi 3 ottobre, e fino al 5, la Festa dell’Amicizia a Ribera. Tre giorni-dice Totò Cuffaro- per condividere valori, parlare di politica e riscoprire l’umanità che tiene insieme una comunità: "Da Ribera, ancora una volta, alziamo la voce: mai più guerra, viva la pace”.



Tanti gli ospiti, l’ex governatore calabrese Giuseppe Scopelliti, l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, e poi pure Francesco Storace che è stato governatore del Lazio e Rosario Crocetta che lo fu della Sicilia.



E poi ancora si alterneranno ai vati tavoli programmatici il deputato forzista Giuseppe Castiglione, il senatore di FdI Salvo Pogliese, il magistrato Massimo Russo, l’ex deputato Domenico Scilipoti.

Massiccia la presenza di esponenti regionali del governo, ci saranno gli assessori Mimmo Turano, Edy Tamajo, Alessandro Dagnino, Francesco Colianni, Nuccia Albano, Andrea Messina.

L’onorevole Pace ha presentato l’iniziativa sottolineando “Sarà un’occasione unica di dialogo. Avremo tredici tavoli tematici su temi cruciali come sanità, sviluppo economico, immigrazione e pace, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Quest’anno parteciperà anche l’ambasciatore iraniano in Italia: una scelta che, come in passato con il console russo, apre il confronto sulle grandi questioni globali”.

Il programma

Venerdì, dopo l’inaugurazione, verranno affrontate varie tematiche: l’istruzione, la violenza di genere, la pace. Verrà inaugurata la mostra fotografica su Alcide De Gasperi.

Sabato invece di discuterà di Sanità, di Agricoltura, di etica pubblica. Ampio spazio ai giovani. E poi ancora intrattenimento, concerti e street food.



La DC sulla Finanziaria quater

E’ stato approvato in commissione Bilancio all’Ars un emendamento che stanzia di 1 milione e 100 mila euro per i Conservatori di Musica di Stato della Regione Siciliana. Le risorse, finalizzate alla realizzazione di attività di produzione artistica, ricerca e internazionalizzazione, sono destinate ai Conservatori di Stato dell’isola: Caltanissetta, Messina, Ribera, Trapani, Catania e Palermo.

Il deputato Carmelo Pace, presidente del gruppo parlamentare della DC all’Ars, ha espresso soddisfazione: “Crediamo nella formazione come fattore essenziale di crescita culturale e sociale. Adesso la parola passa all’aula ma sono certo che questo provvedimento troverà la condivisione dell’intero parlamento”.

Mentre per Ignazio Abbate, componente della II Commissione Bilancio, ha sottolineato che “si tratta di un importante emendamento che interviene nell’ambito del comparto di Alta Formazione Artistico Musicale e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca a supporto di percorsi accademici d’eccellenza”.





