Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
03/10/2025 08:59:00

Marsala, addio a Maria Antonietta Ballistreri. I funerali il 4 ottobre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759475076-0-marsala-addio-a-maria-antonietta-ballistreri-i-funerali-il-4-ottobre.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Antonietta Ballistreri, nata il 5 maggio 1953 e scomparsa il 2 ottobre 2025, all’età di 72 anni.

Per 35 anni è stata cancelliere del Casellario giudiziario in Procura, distinguendosi per professionalità e dedizione. Ha fatto parte anche dello staff del giudice Paolo Borsellino, in anni difficili e di grande valore civile, che ne hanno segnato la vita professionale e personale.

Chi vorrà darle un ultimo saluto potrà recarsi oggi, venerdì 3 ottobre, a partire dalle ore 9:30, presso la Saletta dell’Addio di Villa degli Angeli, in piazza di Contrada Bambina.

I funerali saranno celebrati sabato 4 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Maria SS. Bambina, sempre in piazza di Contrada Bambina.

 

***

 

La redazione, il direttore e l'editore di Rmc 101  e Tp24 si stringono al dolore dell'amico e collega Manolo Linares, per la perdita della cara mamma.


Se ne sono andati | 2025-09-30 12:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/marsala-addio-a-francesco-fodera-250.jpg

Marsala, addio a Francesco Foderà

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Foderà, all’età di 56 anni. I funerali avranno luogo mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 17:00 nella Chiesa San Francesco di Paola, a Marsala. La veglia...

Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...