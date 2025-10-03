Marsala, addio a Maria Antonietta Ballistreri. I funerali il 4 ottobre

03/10/2025 08:59:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Antonietta Ballistreri, nata il 5 maggio 1953 e scomparsa il 2 ottobre 2025, all’età di 72 anni.

Per 35 anni è stata cancelliere del Casellario giudiziario in Procura, distinguendosi per professionalità e dedizione. Ha fatto parte anche dello staff del giudice Paolo Borsellino, in anni difficili e di grande valore civile, che ne hanno segnato la vita professionale e personale.

Chi vorrà darle un ultimo saluto potrà recarsi oggi, venerdì 3 ottobre, a partire dalle ore 9:30, presso la Saletta dell’Addio di Villa degli Angeli, in piazza di Contrada Bambina.

I funerali saranno celebrati sabato 4 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Maria SS. Bambina, sempre in piazza di Contrada Bambina.

***

La redazione, il direttore e l'editore di Rmc 101 e Tp24 si stringono al dolore dell'amico e collega Manolo Linares, per la perdita della cara mamma.