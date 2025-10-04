Trapani e provincia, un weekend tra archeologia, mostre e degustazioni

04/10/2025 06:00:00

Il primo fine settimana di ottobre in provincia di Trapani si annuncia fitto di appuntamenti: dall’ultimo weekend de “Le Vie dei Tesori” che apre chiese, palazzi e siti inediti a Trapani, Alcamo e Mazara, alle iniziative culturali e musicali che animano Marsala, Castellammare e Selinunte. Spazio anche a fiere, degustazioni, mostre e conferenze, senza dimenticare la “Domenica al Museo” con l’ingresso gratuito nei parchi archeologici e nei luoghi d’arte statali. Un calendario che intreccia memoria, paesaggio, arte contemporanea e sapori, offrendo molteplici occasioni per scoprire e vivere il territorio.

VIE DEI TESORI - Ultimo fine settimana per “Le Vie dei Tesori” a Trapani, Alcamo e Mazara del Vallo, con aperture straordinarie e visite guidate disponibili sabato 4 e domenica 5 ottobre. A Trapani si possono visitare 18 luoghi tra cui l’aeroporto militare di Birgi con i caccia F-2000 e gli elicotteri HH-139, Villa Immacolatella, Villino Nasi, la Prefettura, i palazzi storici come Cavarretta, Milo Pappalardo, Riccio di Morana e D’Alì, oltre a chiese e monumenti simbolo come la Cattedrale, San Domenico, la Torre di Ligny e il Collegio dei Gesuiti. Ad Alcamo restano aperti 11 siti tra cui la cupola della Matrice, la Badia Grande, il Castello dei Conti di Modica, la Tonnara Foderà con aperitivo al tramonto, la Cuba delle Rose e il Museo dei Carabinieri, oltre a esperienze in e-bike notturne a Monte Bonifato o fino a Calatubo, degustazioni al Baglio Florio e passeggiate nei vigneti. A Mazara del Vallo il percorso va dagli scavi dell’ex asilo Corridoni al Museo Diocesano con il monumento di Domenico Gagini, alla biblioteca del Seminario e ai mosaici di San Nicolò Regale, fino a San Francesco, San Michele Arcangelo, Casa Lombardo e le pedalate tra Casbah, Gorghi Tondi e abbazia di Santa Maria dell’Alto, oltre alle cooking lesson e alle visite alla riserva WWF di Lago Preola. Per partecipare è necessario acquistare i coupon online o negli info point: 3 euro singolo ingresso, 10 euro per 4 visite, 18 euro per 10; passeggiate 6 euro a Trapani e Alcamo, 8 euro a Mazara; esperienze a prezzo variabile. Prenotazione consigliata, info numeri 091 8421121 (Trapani e Mazara, sabato e domenica 12.00-20.00) e 091 8421309 (Alcamo, tutti i giorni 10.00-18.00). DOMENICA AL MUSEO - Domenica 5 ottobre torna la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese consente l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e luoghi d’arte statali. In provincia di Trapani sarà possibile visitare senza biglietto il Parco archeologico di Selinunte, quello di Segesta, le Cave di Cusa e l’area archeologica di Pantelleria, il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala con l’area di Capo Boeo, il Museo del Satiro a Mazara del Vallo, il Castello Grifeo a Partanna e l’ex Stabilimento Florio a Favignana. Orari e modalità di visita variano a seconda dei siti, per questo è consigliato verificare sul sito dell’assessorato regionale ai Beni culturali o contattare direttamente i singoli luoghi per informazioni su aperture, eventuali turni e prenotazioni.

TRAPANI - Prosegue il Trapani Beer Fest, sabato 4 e domenica 5 ottobre in piazza Vittorio Emanuele. Il village apre sabato dalle 18.00 e domenica dalle 17.00, con stand di birre artigianali, street food siciliano e specialità gastronomiche. Sul palco, sette ore di concerti dal vivo animeranno entrambe le serate, prima del dj set conclusivo: alle 23.30 sabato, alle 22.30 domenica. Due giornate all’insegna del gusto e della musica che chiudono la manifestazione a ingresso gratuito.

MAZARA DEL VALLO - Le Vie dei Tesori: sabato 4 alle 9.30 tour in bici; domenica 5 alle 17 passeggiata a piedi tra i vicoli del centro. Visitabili ex asilo Corridoni, Museo Diocesano Ballatore, San Nicolò Regale, Abbazia di Santa Maria dell’Alto, biblioteca del Seminario, cripta di San Francesco. In programma anche degustazioni e cooking lesson dello chef Paolo Austero. Pellegrinaggio francescano: sabato 4 ottobre dalle 20.30 alle 22.30, partenza dalla chiesa di San Francesco e arrivo in piazza della Repubblica. Arte contemporanea: sabato 4 ottobre dalle 10 alle 22 in via Mons. Graffeo open studio con i “Labirinti” di Paolo Asaro e, alle 17.30, performance di Rossana Abritta; domenica 5 ottobre dalle 10 alle 20 in piazza della Repubblica esposizione “Stele” e, dalle 18, degustazioni. Cosi di ’Na Vota: domenica 5 ottobre dalle 7.30 alle 19 mercatino dell’antiquariato e dello svuota cantine nelle piazzette Immacolata, Chinea ed Ettore Ditta; alle 19.30 concerto acustico In Linea d’Autore.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Domenica 5 ottobre a Castellammare del Golfo si inaugura la mostra “Arte di Lotta – L’Isola ribelle” di Pino Manzella, storico amico e compagno di Peppino Impastato. Le opere raccontano una Sicilia ribelle e contraddittoria, tra memoria, poesia e impegno civile, restituendo la forza di un’arte che diventa testimonianza politica e resistenza collettiva.

MARSALA - Il 4 ottobre si chiude a Marsala la seconda edizione di Insolito Marsala, la rassegna che unisce vino, cultura e ospitalità. Dopo una settimana di eventi, degustazioni e incontri, l’ultima giornata è dedicata alle attività dell’Insolito Academy e del GAIN Academy, percorsi formativi gratuiti su turismo, comunicazione e hospitality, e agli appuntamenti del Safari Mixology Tour, che anima i locali del centro storico con cocktail d’autore firmati da bartender nazionali.

MARSALA - Domenica 5 ottobre il Parco archeologico di Lilibeo ospita Lilibeo Astronomica, la Notte Internazionale della Luna promossa dalla NASA. La serata prende avvio alle 17:30 con la visita guidata a Capo Boeo, tra mosaici romani, domus e l’Antro della Sibilla. Dalle 19:30 spazio ai telescopi dell’Associazione ORSA Palermo, che guiderà l’osservazione della Luna e il racconto delle sue caratteristiche astronomiche. Un appuntamento che unisce il paesaggio archeologico di Marsala al fascino del cielo notturno. Info e prenotazioni: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com

SELINUNTE - Domenica 5 ottobre alle 17.00, al Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte, si terrà una conferenza sui nuovi ritrovamenti che hanno permesso di ricostruire meglio la topografia e la vita quotidiana della città antica. Tra le scoperte più rilevanti, una cucina rimasta intatta dopo il crollo del tetto causato da un incendio durante la distruzione del 409 a.C. A illustrare i risultati saranno le archeologhe Linda Adorno e Melanie Jonasch dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma e della Freie Universität di Berlino. La serata, organizzata con il Club UNESCO e l’Archeoclub di Castelvetrano, si chiuderà con un concerto di violino e pianoforte del duo Teresa Clemente e Fabio Pecorella. Ingresso gratuito.

TRAPANI - L’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani celebra i 30 anni di attività domenica 5 ottobre alle 18.30 al Museo San Rocco con l’evento “Al ritmo dell’ICIT. Un viaggio di 30 anni”. La serata prevede musica dal vivo del duo “Biogroove”, proiezioni video e i racconti della presidente Marion Weerning. Sarà presente anche Andreas Krüger dell’Ambasciata tedesca.

TRAPANI - Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Trapani, in piazza Municipio, torna l’iniziativa promossa da Le Vie dei Tesori insieme all’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo-Trapani, che unisce cultura e prevenzione sanitaria. Per due giorni sarà attivo un gazebo dove i cittadini potranno ricevere consulenze gratuite da fisioterapisti, con test e strumenti mirati a valutare eventuali limitazioni funzionali o problematiche di salute. L’obiettivo è far conoscere il ruolo ampio del fisioterapista, che non riguarda solo dolori muscolo-scheletrici o reumatologici, ma anche ambiti neurologici (Parkinson, sclerosi multipla, distrofie), cardiorespiratori (esiti di infarto, enfisema, bronchiti croniche), riabilitazione del pavimento pelvico, pediatria, linfologia e gestione delle disfunzioni vascolari. Le valutazioni, gratuite, sono prenotabili online tramite il link dedicato. https://www.leviedeitesori.com/esplora-festival/?filter=1&filtro_citta%5B%5D=46&filtro_tipo_ticket=15

ALCAMO - Ad Alcamo c’è Expo Casa, la fiera dedicata al mondo dell’edilizia, del design e dell’arredo, giunta alla quarta edizione. Fino a domenica 5 ottobre 2025, negli spazi della Cittadella dei Giovani di via Ugo Foscolo 1, aziende e professionisti presentano prodotti e servizi per chi vuole costruire, ristrutturare o innovare la propria casa. La manifestazione è a ingresso gratuito. L’evento è pensato anche per le famiglie: è previsto uno spazio bimbi con baby parking e animazione.

TRAPANI - Sabato 4 ottobre alle ore 10, davanti alla Prefettura di Trapani in piazza Vittorio Veneto, il movimento Indipendenza, fondato da Gianni Alemanno, organizza un sit-in di protesta contro la militarizzazione della Sicilia. Con lo slogan “La nostra terra non si ‘Usa’. No alla militarizzazione della Sicilia, sì al lavoro e alla pace”, la mobilitazione vuole esprimere il rifiuto verso progetti legati alle basi militari e al commercio di armi. L’iniziativa è aperta e a partecipazione gratuita.



