Trapani: insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Forestali

04/10/2025 08:00:00

Il 29 settembre 2025 si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Trapani (ODAF), che guiderà l’ente per il quadriennio 2025-2029. Alla presidenza è stato eletto il dottor agronomo Gaspare Lodato, affiancato dalla dottoressa agronomo Franca Omodei nel ruolo di vice presidente. La segreteria è stata affidata alla dottoressa agronomo Mariella Saladino, mentre il tesoriere sarà il dottor agronomo Giuseppe Mustazza. Completano il consiglio i dottori agronomi Renzo Nicolò Amato, Diego Asta, Adriano Chirco e Pietro Marchese, insieme al dottor agronomo junior Riccardo Russo Tiesi, che ricoprono la carica di consiglieri.

Il nuovo consiglio ha posto tra le priorità del mandato il rafforzamento del senso di appartenenza degli iscritti all’Ordine, incoraggiando una partecipazione più attiva attraverso momenti di confronto, una comunicazione chiara e trasparente e la programmazione di attività formative capaci di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio.

Grande attenzione sarà riservata alla tutela del paesaggio e alla promozione dello sviluppo sostenibile in agricoltura e nell’ambiente, con l’obiettivo di accrescere la biodiversità e garantire la salute dei sistemi naturali. L’azione del consiglio si orienterà anche verso la sicurezza e la gestione delle risorse territoriali e naturali, puntando a contrastare il degrado ambientale tramite una corretta pianificazione forestale, interventi di bonifica e irrigazione e una gestione efficace di parchi e riserve.

Al centro dell’attività vi sarà inoltre il sostegno alle produzioni agricole e alla gestione del territorio secondo criteri ecologici e ambientali, insieme alla diffusione di buone pratiche in materia di pianificazione urbanistica e infrastrutture verdi a beneficio sia delle aree rurali che di quelle urbane. Il consiglio ha infine ribadito l’importanza dell’aggiornamento professionale continuo degli iscritti, strumento essenziale per affrontare le sfide di una società in costante trasformazione.



