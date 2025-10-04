Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Professioni
04/10/2025 08:00:00

Trapani: insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Forestali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/trapani-insediato-il-nuovo-consiglio-dell-ordine-dei-dottori-agronomi-e-dei-forestali-450.jpg

Il 29 settembre 2025 si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Trapani (ODAF), che guiderà l’ente per il quadriennio 2025-2029. Alla presidenza è stato eletto il dottor agronomo Gaspare Lodato, affiancato dalla dottoressa agronomo Franca Omodei nel ruolo di vice presidente. La segreteria è stata affidata alla dottoressa agronomo Mariella Saladino, mentre il tesoriere sarà il dottor agronomo Giuseppe Mustazza. Completano il consiglio i dottori agronomi Renzo Nicolò Amato, Diego Asta, Adriano Chirco e Pietro Marchese, insieme al dottor agronomo junior Riccardo Russo Tiesi, che ricoprono la carica di consiglieri.

 

Il nuovo consiglio ha posto tra le priorità del mandato il rafforzamento del senso di appartenenza degli iscritti all’Ordine, incoraggiando una partecipazione più attiva attraverso momenti di confronto, una comunicazione chiara e trasparente e la programmazione di attività formative capaci di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio.

 

Grande attenzione sarà riservata alla tutela del paesaggio e alla promozione dello sviluppo sostenibile in agricoltura e nell’ambiente, con l’obiettivo di accrescere la biodiversità e garantire la salute dei sistemi naturali. L’azione del consiglio si orienterà anche verso la sicurezza e la gestione delle risorse territoriali e naturali, puntando a contrastare il degrado ambientale tramite una corretta pianificazione forestale, interventi di bonifica e irrigazione e una gestione efficace di parchi e riserve.

Al centro dell’attività vi sarà inoltre il sostegno alle produzioni agricole e alla gestione del territorio secondo criteri ecologici e ambientali, insieme alla diffusione di buone pratiche in materia di pianificazione urbanistica e infrastrutture verdi a beneficio sia delle aree rurali che di quelle urbane. Il consiglio ha infine ribadito l’importanza dell’aggiornamento professionale continuo degli iscritti, strumento essenziale per affrontare le sfide di una società in costante trasformazione.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...