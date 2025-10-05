Sezioni
Cronaca
05/10/2025 16:50:00

Trapani, cane aggressivo in via Argenteria: sedato e preso in cura dai volontari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/1759675709-0-trapani-cane-aggressivo-in-via-argenteria-sedato-e-preso-in-cura-dai-volontari.jpg

L’assessore al Randagismo e vicesindaco del Comune di Erice, Paolo Genco, interviene sul caso del cane segnalato in via Argenteria a Trapani dopo alcune aggressioni ai passanti. “Il cane è sul posto solo da sabato, la segnalazione è subito partita e i volontari si sono mossi in 24 ore: non credo questa sia inefficienza delle istituzioni, anzi”, spiega Genco.

L’episodio aveva destato allarme dopo la denuncia di una cittadina, che raccontava come il marito e la loro cagnetta fossero stati morsi dall’animale. La donna aveva lamentato ritardi e mancate risposte da parte delle autorità.

Il responsabile dell’associazione che si è occupata dell’intervento, il signor Molfetta, assicura che l’animale è ora sotto controllo: “Al cane è stato somministrato un sedativo, sta bene ed è seguito dai volontari”.

L’assessore ha voluto ringraziare il lavoro delle associazioni: “Svolgono un’attività egregia, costante, accanto all’amministrazione e nella cura degli animali”.

 



