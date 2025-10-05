Sezioni
Cronaca
05/10/2025 12:35:00

Erice, cane randagio aggredisce passanti in via Argenteria: “Mio marito ferito”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/1759660472-0-erice-cane-randagio-aggredisce-passanti-in-via-argenteria-mio-marito-ferito.jpg

Mio marito passando con la nostra cagnetta è stato aggredito fortemente da questo cane”. Così inizia la segnalazione di una cittadina di Erice, zona Casa Santa, che denuncia quanto avvenuto in via Argenteria, all’altezza del civico 210, nei pressi della salita Sant’Anna.

Secondo il racconto, l’animale avrebbe già da tre giorni assalito passanti in auto, bici e moto, senza che le diverse segnalazioni abbiano portato a un intervento. L’ultimo episodio ha visto coinvolto il marito della donna, rimasto ferito con graffi sull’addome e la camicia lacerata, e la loro cagnetta, che ha riportato un morso.

La donna racconta di aver contattato vigili urbani e carabinieri, senza ricevere risposte concrete: “Ora deve scappare il morto? Perché faccio succedere un macello”.

La richiesta non è solo di sicurezza per le persone e per gli animali domestici, ma anche di tutela per lo stesso cane aggressore, che potrebbe essere stato abbandonato e lasciato senza cure. Un problema che chiama in causa le istituzioni competenti, dal Comune all’ASP veterinaria.



