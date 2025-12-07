Sezioni
Cronaca
07/12/2025 19:19:00

Maltempo in Sicilia: fango, frane e strade allagate a Sant'Agata di Militello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/1765131586-0-maltempo-in-sicilia-fango-frane-e-strade-allagate-a-sant-agata-di-militello.png

Un violento temporale si è abbattuto oggi sul litorale tirrenico del Messinese, causando numerosi disagi soprattutto a Sant’Agata di Militello. Le forti piogge hanno provocato allagamenti diffusi, trasformando le strade del centro e delle zone periferiche in veri e propri fiumi di fango e detriti.

 

A creare le maggiori criticità è stata l’esondazione del torrente Carrubba, che ha invaso scantinati e piani bassi di diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, impegnati per ore nel mettere in sicurezza le aree colpite e liberare le strade dai detriti.

 

Problemi anche lungo la strada statale 113, dove una frana ha invaso la carreggiata nel tratto compreso tra Acquedolci e Sant’Agata di Militello, rendendo difficoltosa la circolazione. Situazioni di disagio si registrano inoltre a Militello Rosmarino, anch’essa colpita dalle piogge intense. Il maltempo continua a interessare l’area, e si raccomanda prudenza negli spostamenti.









