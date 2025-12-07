Monossido di carbonio nel palasport durante la partita di volley: ragazze svenute

07/12/2025 14:00:00

Attimi di paura al palatenda di Zafferana Etnea durante la partita di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley Milazzo.

Nel corso del terzo set, sul punteggio di 1-1 (3-5 per le ospiti), un’atleta del Milazzo ha accusato un malore ed è svenuta, riuscendo poi a riprendersi dopo qualche minuto.

Poco dopo un’altra giocatrice ha iniziato a lamentare giramenti di testa e difficoltà respiratorie, e nell’arco di pochi minuti tutta la squadra ha manifestato mal di testa intensi e problemi a respirare.

È scattata immediatamente la richiesta di intervento al 118, che ha visitato le atlete. La dottoressa di turno, insospettita da un odore anomalo all’interno dell’impianto, ha chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco. I rilievi effettuati hanno confermato la presenza di monossido di carbonio nella struttura.

Le giocatrici sono state quindi trasferite in ospedale: alcune, in via precauzionale, sono state indirizzate alla camera iperbarica del Cannizzaro di Catania.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del gas all’interno del palazzetto.



La situazione, al momento, è sotto controllo e nessuna delle atlete è in pericolo di vita. La centrale operativa del 118 e la Seus hanno inoltre attivato la squadra di maxi emergenza per gestire l’intervento.



