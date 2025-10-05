Sezioni
Se ne sono andati
05/10/2025 08:30:00

Se ne sono andati: Giuseppe Brugnone (59), Vita Nizza (78)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/se-ne-sono-andati-giuseppe-brugnone-59-vita-nizza-78-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Brugnone, di 59 anni.
Nato a Marsala il 26 aprile 1966, risiedeva in contrada Giunchi ed era funzionario della Regione Siciliana.

 Si è spento il 3 ottobre 2025 presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

 

E' venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Vita Nizza, di 78 anni.
Nata a Marsala il 25 maggio 1947, risiedeva in contrada Terrenove, dove si è spenta il 3 ottobre 2025.

La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione di famiglia.
I funerali saranno celebrati domenica 5 ottobre 2025 alle ore 13:00 presso la Chiesa Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove, a Marsala.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Petrosino.


