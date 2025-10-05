Se ne sono andati: Giuseppe Brugnone (59), Vita Nizza (78)
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Brugnone, di 59 anni. Nato a Marsala il 26 aprile 1966, risiedeva in contrada Giunchi ed era funzionario della Regione Siciliana.
Si è spento il 3 ottobre 2025 presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.
E' venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Vita Nizza, di 78 anni. Nata a Marsala il 25 maggio 1947, risiedeva in contrada Terrenove, dove si è spenta il 3 ottobre 2025.
La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione di famiglia. I funerali saranno celebrati domenica 5 ottobre 2025 alle ore 13:00 presso la Chiesa Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove, a Marsala. La salma sarà tumulata nel cimitero di Petrosino.
