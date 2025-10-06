Sezioni
Native

» Native
06/10/2025 11:02:00

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e comicità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

La Renault 4 torna a far parlare di sé. Un’icona senza tempo che ha segnato intere generazioni sarà protagonista di una serata unica organizzata dalla concessionaria Essepiauto Renault di Trapani.
Appuntamento sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la concessionaria Renault di Trapani, per celebrare la leggenda della Renault 4 con un evento che unirà emozioni, comicità, musica e convivialità.
Special guest della serata sarà Claudio Casisa, noto al grande pubblico come parte del duo comico “I Soldi Spicci”, che con la sua verve brillante e irriverente porterà sul palco una stand-up comedy tutta da ridere.
Non solo comicità: la serata sarà accompagnata da musica dal vivo, un aperitivo offerto a tutti i partecipanti e un servizio di baby parking gratuito, per rendere l’esperienza accessibile e piacevole per tutta la famiglia.

Programma della serata
- Stand up comedy con Claudio Casisa
- Live Music
- Aperitivo offerto
- Baby Parking gratuito

Informazioni utili
- Dove: Concessionaria Renault – Trapani - Via Carlo Messina, 2 - Zona industriale
- Quando: Sabato 18 ottobre 2025, ore 18.00
- Ingresso gratuito, con registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti
I posti sono limitati: sarà possibile registrarsi fino al raggiungimento della capienza massima.

Per partecipare è necessario compilare il form di registrazione online al link che segue: https://www.essepiauto.it/promozioni/altro/evento-di-presentazione-r4/

Un’occasione speciale per riscoprire il mito della Renault 4, icona intramontabile che continua a emozionare, questa volta con un sorriso in più.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



