Cultura
07/10/2025 22:00:00

Marsala: al Parco Archeologico di Lilibeo in corso la Summer School Charmed

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759864119-0-marsala-al-parco-archeologico-di-lilibeo-in-corso-la-summer-school-charmed.jpg

Al via la Summer School CHaRMED: un ponte tra innovazione, sostenibilità e patrimonio culturale

Il Museo Regionale Archeologico di Lilibeo a Marsala è il palcoscenico della Summer School CHaRMED – Cultural Heritage and Environment: Resources, Materials and Devices, un evento che è ufficialmente partito il 5 ottobre, e che si concluderà giovedì 9 ottobre. Promossa dalla Fondazione SAMOTHRACE, questa iniziativa porta il futuro della conservazione del patrimonio culturale in prima linea, combinando scienza, tecnologia e sostenibilità.

 

L’iniziativa rientra nel programma formativo dell’ecosistema SAMOTHRACE e propone un percorso intensivo che spazia dall'analisi dei materiali alla conservazione ambientale, grazie all'impiego di tecnologie avanzate. Tra le novità in campo, non solo un'analisi approfondita di tecniche come la spettrometria Raman o i raggi X, ma anche un focus sulle soluzioni innovative basate su fonti rinnovabili.

 

L’evento, che coinvolge esperti internazionali, offre una visione globale delle sfide scientifiche e tecnologiche nell’ambito della tutela del patrimonio e della sostenibilità ambientale. Un programma che spazia dalla creazione di “sistemi intelligenti” per il monitoraggio del patrimonio, all’uso di oli essenziali per contrastare il biodeterioramento delle opere, fino all’analisi dei materiali biodegradabili da applicare a conservazione e restauro.

“Questa scuola è un incontro tra il passato e il futuro, tra la scienza e l'arte”, ha dichiarato Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo, che ha da tempo intrapreso percorsi di collaborazione tra archeologia e scienze applicate. “Il nostro impegno è duplice: preservare il patrimonio culturale e, contemporaneamente, innovare per garantire una sostenibilità concreta per il futuro.”

 

L’innovazione non si ferma alla teoria. Le lezioni sono affiancate da laboratori pratici direttamente nelle sale del museo, con l’impiego di strumenti avanzati che, grazie al progetto, sono stati acquisiti per l'occasione. L’approccio multidisciplinare è fondamentale: le comunità scientifiche stanno ormai sperimentando nuove modalità per affrontare il cambiamento climatico e i danni derivanti dal tempo, utilizzando tecnologie sempre più sofisticate.

Un'altra tematica chiave è quella del monitoraggio “smart” del patrimonio, che non solo mira alla conservazione ma cerca anche di restituire al pubblico un'esperienza arricchita grazie a tecnologie IoT e sistemi biomimetici di sensori. Un impegno che guarda all'integrazione tra il mondo scientifico e quello culturale, per creare progetti che possano diventare motore di sviluppo per i territori.

 

La Summer School rappresenta, quindi, un passo concreto verso una nuova era della conservazione del patrimonio, in cui la ricerca e la sostenibilità non solo si intrecciano, ma si alimentano reciprocamente. La fondazione SAMOTHRACE ha messo in campo una visione chiara e ambiziosa: formare nuove competenze, favorire il dialogo tra le discipline e mettere al centro la sostenibilità, al fine di tutelare l'ambiente e le testimonianze storiche per le generazioni future.

In questi giorni di intensi lavori, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare e sperimentare in prima persona le potenzialità delle nuove tecnologie al servizio della conservazione del nostro patrimonio culturale, in un continuo e stimolante scambio di idee tra ricerca scientifica e patrimonio storico-culturale.



Cultura | 2025-10-07 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/tra-mito-e-storia-mozia-svela-la-sua-giovinetta-250.jpg

Tra mito e storia, Mozia svela la sua "Giovanetta"

E’ stata svelata ieri la "Giovanetta di Mozia”, il mezzo busto di  una statua greca in marmo,  di circa  72 centimetri, rinvenuta nel mese di luglio 2025 a Mozia, grazie agli scavi effettuati.Il ritrovamento è...

