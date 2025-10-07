Sezioni
Cultura
07/10/2025 08:50:00

Marsala, al via il primo “Marsala Noir Festival”: due giorni tra libri, misteri e indagini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759819955-0-marsala-al-via-il-primo-marsala-noir-festival-due-giorni-tra-libri-misteri-e-indagini.jpg

Marsala si prepara a tingersi di giallo.

Il 17 e 18 ottobre, il Parco Archeologico di Lilibeo ospiterà la prima edizione del Marsala Noir Festival, un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa noir, al giallo e al thriller in tutte le loro sfumature. 

Non solo incontri letterari, ma un vero viaggio nel cuore del mistero, con autori, criminologi e professionisti del mondo editoriale. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, su idea dello scrittore e autore televisivo Gaspare Grammatico. 

L’organizzazione è curata dal Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala, con il supporto della Peralta Production – Eventi & Comunicazione e la direzione artistica di Cristina Marra. Il festival prenderà il via venerdì 17 ottobre alle 17.00 con i saluti istituzionali di Anna Occhipinti, direttrice del Parco di Lilibeo, Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Cristina Mura, presidente del Consorzio Laguna dello Stagnone e Marsala, e Cristina Marra, direttrice artistica dell’evento. Seguirà l’incontro “Misteri dal passato”, dedicato alla nave punica di Marsala, con Anna Occhipinti. Alle 17.30 sarà la volta di “Ombre e luci. Le inchieste di Matilde Serao”, con Massimiliano Virgilio, autore di Buio sulla città (Feltrinelli). Alle 18.45, in “Indagini a confronto”, dialogheranno Leonardo Torre (Una vite su cui tutto gira, Affiori) e Salvo Bilardello (Necesse est, Edizioni Creativa). Chiuderà la giornata Paolo Roversi, alle 19.30, con “I casi alla vecchia maniera del commissario Botero”, presentando il suo romanzo L’enigma Kaminski (Mondadori). 

Il festival proseguirà sabato 18 ottobre dalle 16.30 con “Quattro passi nel giallo – Sicilia Niura”, ponte culturale con il Campania Libri Festival. Interverranno Giancarlo Piacci (Nostra signora dei fulmini, Salani), Rosario Russo, direttore editoriale di Isole nere (Algra), e Roberto Mandracchia (L’implosivo, Minimum Fax), moderati da Jana Cardinale. Alle 17.15, Giorgia Lepore parlerà del suo ispettore Gerri, tra romanzi e serie TV, con il libro Forse è così che si diventa uomini (E/O). Alle 18.00, lo scrittore Alessandro Maurizi (Gli invisibili di San Zeno, Mondadori) dialogherà con la criminologa Giusy La Piana su Indagini nella Storia e storie da indagare. Alle 18.45, l’avvocato Vito Daniele Cimiotta affronterà il tema Narrativa Noir e dinamiche legali, tra realismo investigativo, legalità e memoria. Chiuderà il festival, alle 19.15, “Cronache dall’abisso”, incontro con il criminologo Silio Bozzi dedicato ai serial killer e ai “predatori di uomini” tra fiction e realtà, accompagnato da un intervento musicale di Gino De Vita. 

L’ingresso a tutti gli incontri è libero.



