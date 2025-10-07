Trapani, al Don Bosco una nuova stagione teatrale firmata Oddo Management

07/10/2025 14:42:00

Parte la prevendita per la nuova rassegna teatrale organizzata dai fratelli Katie e Giuseppe Oddo della Oddo Management, in collaborazione con l’associazione ABC, al Teatro Don Bosco di Trapani.

Una stagione pensata per rendere il teatro accessibile a tutti, senza rinunciare alla qualità artistica.

Il cartellone, che si aprirà il 19 dicembre 2025 e si concluderà il 22 maggio 2026, propone cinque spettacoli che spaziano tra generi e linguaggi: dalla commedia brillante al teatro canzone. Si comincia con Il piacere è tutto mio di e con Edoardo Saitta, seguito il 13 gennaio da Parlami d’amore con Mario Incudine. Il 30 gennaio sarà la volta della comicità di Due dozzine di rose scarlatte con Toti e Totino, mentre il 6 marzo andrà in scena Lo scambio con Edoardo Saitta e Francesca Agate. La rassegna si chiuderà il 22 maggio con La nostra dolce attesa, interpretata da Francesca Ferro e Nadia De Luca. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.30. L’abbonamento per l’intera stagione costa 75 euro, mentre il biglietto singolo è di 20 euro. È già attiva la prevendita degli abbonamenti su Liveticket, con la possibilità di pagamento anche tramite Carta Docente.

Per informazioni: 388 566 2176. Prevendite online: www.liveticket.it



