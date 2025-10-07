Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Giornalismo
07/10/2025 20:58:00

Marilù Mastrogiovanni, giornalista sotto processo per aver raccontato la mafia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759863650-0-marilu-mastrogiovanni-giornalista-sotto-processo-per-aver-raccontato-la-mafia.jpg

Si avvicina una data decisiva nel lungo calvario giudiziario della giornalista pugliese Marilù Mastrogiovanni, direttrice del giornale d’inchiesta Il Tacco d’Italia.
Mercoledì 8 ottobre 2025, davanti alla giudice Elena Coppola del Tribunale di Lecce, si terrà la discussione finale di due procedimenti riuniti in un unico processo che la vedono imputata.
La giornalista sarà difesa dall’avvocato Roberto Eustachio Sisto, dello studio FPS di Bari.

 

“Un processo alla libertà di stampa”

A pochi giorni dall’udienza, la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e l’Associazione della Stampa di Puglia hanno espresso pieno sostegno a Mastrogiovanni:

“Siamo vicini a Marilù Mastrogiovanni e siamo sicuri che saprà dimostrare dinanzi ai giudici la bontà del suo lavoro e la sua buona fede, come ha fatto finora, vincendo o vedendo archiviate tutte le querele. Ma non possiamo che denunciare il calvario che i cronisti, soprattutto i freelance, subiscono in Italia a causa delle querele temerarie, una vera minaccia alla democrazia e alla partecipazione”.

Le querele temerarie – o “bavagli giudiziari” – sono infatti una delle armi più usate contro il giornalismo investigativo, con l’obiettivo di logorare economicamente e psicologicamente chi racconta verità scomode.

 

Dalle inchieste sul boss Potenza alla macchina del fango

Il caso nasce nel 2016, quando Il Tacco d’Italia pubblica un’ampia inchiesta sull’omicidio del boss Augustino Potenza, analizzando non solo la vicenda criminale ma anche il consenso sociale e politico che l’uomo aveva costruito intorno a sé.

Quell’inchiesta scatenò la reazione dell’allora sindaco di Casarano, Gianni Stefàno (Fratelli d’Italia), che rispose con una campagna pubblica contro la giornalista: decine di manifesti con il suo nome e il suo volto affissi in città, accompagnati da una raffica di querele presentate da lui e da alcuni assessori della sua giunta.

Un’azione che — come denunciarono la Fnsi e la stampa locale — rappresentava un grave attacco alla libertà di stampa, ma anche un pericolo concreto per la sicurezza della cronista, già nel mirino della criminalità locale.

A seguito delle minacce ricevute, a Mastrogiovanni furono assegnate misure di protezione tuttora attive. Eppure, in una drammatica inversione dei ruoli, oggi è lei a doversi difendere in tribunale per quegli articoli di inchiesta.

 

Un simbolo della battaglia per i cronisti locali

Nel tempo, la vicenda Mastrogiovanni è diventata un caso emblematico del giornalismo d’inchiesta nel Sud Italia, dove spesso chi indaga su potere e mafie si ritrova solo e senza tutele.

A ribadire il sostegno alla giornalista è anche l’Associazione Nazionale della Stampa Online (Anso), attraverso il presidente Marco Giovannelli:

“Serve un impegno collettivo per garantire che i cronisti possano lavorare senza paura. Difendere chi racconta la verità, soprattutto nei territori più difficili, significa difendere la democrazia stessa”.

 

L’Italia e il paradosso del “bavaglio giudiziario”

Il caso Mastrogiovanni torna a ricordare il ritardo del nostro Paese nell’adottare una legge efficace contro le querele temerarie, nonostante le raccomandazioni dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali per la libertà di stampa.

E mentre a Lecce si attende la sentenza, la storia di questa giornalista salentina — costretta a difendersi per aver fatto il suo lavoro — diventa ancora una volta il simbolo di una battaglia che riguarda tutti: il diritto dei cittadini a sapere e quello dei cronisti a raccontare.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali