Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Innovazione
07/10/2025 11:14:00

Dal 10 ottobre è reato: la legge 132/2025 contro i “deepfake” e l’uso illecito dell’IA

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/dal-10-ottobre-e-reato-la-legge-132-2025-contro-i-deepfake-e-l-uso-illecito-dell-ia-450.jpg

Da venerdì 10 ottobre entra in vigore la legge 132/2025, che introduce in Italia una nuova fattispecie penale contro la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (IA). Si tratta del primo “delitto dell’IA” nel nostro ordinamento, con sanzioni da uno a cinque anni di reclusione.

La nuova normativa rappresenta un passo deciso del legislatore nel tentativo di arginare fenomeni crescenti come i video deepfake, i falsi audio manipolati e le campagne di disinformazione automatizzate, strumenti che possono ledere reputazioni, ricatti, inganni, persino l’integrità del dibattito pubblico.

Cosa prevede la legge

Articolo 612-quater del Codice Penale
La disposizione cardine istituisce il reato di “illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente”, punito con reclusione da 1 a 5 anni. (Diritto.it)

La norma recita (nella sua formulazione attuale) che:

«Chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o manipolati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità o provenienza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.» (Diritto.it)

Tre elementi emergono in modo chiaro:

  • Manipolazione o generazione con IA: la norma copre sia contenuti interamente prodotti da sistemi IA, sia materiali reali modificati con l’IA. (Futuro Digitale)
  • Idoneità all’inganno: non basta che il contenuto sia contraffatto: deve essere idoneo a indurre altri a scambiarlo per vero. (Diritto.it)
  • Danno ingiusto: è necessario che la vittima subisca un danno — reputazionale, morale, psicologico, economico — derivante dalla diffusione del contenuto falso. (Agenda Digitale)

    • La norma è in linea di principio a querela della persona offesa, ma prevede casi in cui si procede d’ufficio:

    • se il fatto è connesso con un altro reato già procedibile d’ufficio;
    • se la vittima è incapace (minore, infermità);
    • se il destinatario è una pubblica autorità danneggiata nell’esercizio delle sue funzioni. (Futuro Digitale)

    Aggravanti e modifiche ad altri reati

    La nuova legge interviene anche su altri articoli del Codice Penale, introducendo ulteriori strumenti per rafforzare la lotta agli illeciti connessi all’IA:

    • Circostanza aggravante comune (art. 61 c.p.), inserendo il numero 11-decies: se un reato viene commesso mediante impiego di sistemi di IA che costituiscano mezzo insidioso, che ostacolino la difesa o aggravino l’offesa, la pena può essere aumentata. (Agenda Digitale)
    • Modifiche all’art. 294 c.p. (attentati ai diritti politici): introduzione di una circostanza aggravante se l’inganno è commesso con l’ausilio dell’IA. (Adnkronos)
    • Diritto d’autore: la normativa interviene anche nel campo della protezione del diritto d’autore, limitando il regime di generazione automatica di opere protette e disciplinando l’uso del machine learning e del mining di testi/dati. (Fisco e Tasse)
    • Ambito tecnologico, privacy e regolamentazione: la legge stabilisce obblighi di trasparenza, limiti all’uso dei dati sensibili, divieti per minori al di sotto dei 14 anni senza consenso genitoriale, e il principio che i server che gestiscono sistemi AI in ambito pubblico debbano essere ubicati in territorio nazionale. (Punto Informatico)

    Sfide interpretative e criticità

    L’introduzione di questa normativa rappresenta certamente un passo innovativo, ma non mancano le questioni aperte — che renderanno l’interpretazione giuridica cruciale nei primi anni di applicazione.

    • Norma “aperta” e pericolosa discrezionalità: la valutazione della “idoneità all’inganno” lascia spazio all’interpretazione del giudice, ponendo il rischio di eccessiva discrezionalità. (Agenda Digitale)
    • Distinzione tra satira e illecito: casi di deepfake palesemente satirici o usati per scopi artistici/interventi critici potrebbero rientrare in zone grigie tra libertà d’espressione e illecito.
    • Onere della prova tecnica: sarà essenziale accertare che il contenuto sia generato o manipolato da IA — servono perizie digitali, laboratori forensi, esperti tecnici.
    • Nesso causale e danno da valutare caso per caso: anche contenuti non manifestamente offensivi possono integrare reato, se idonei a danneggiare la vittima.
    • Responsabilità degli enti non esplicitata: la nuova fattispecie (art. 612-quater) non risulta per ora inclusa nella lista dei reati che generano responsabilità penale degli enti (art. 5 D.Lgs. 231/2001). (advant-nctm.com)
    • Velocità del progresso tecnologico: le tecnologie IA si evolvono rapidamente, e la normativa rischia di essere rapidamente superata. Serve un framework di aggiornamento continuo.
    • Compatibilità con i diritti costituzionali e con il diritto dell’UE: equilibrio tra tutela dell’individuo, pluralismo dell’informazione e libertà di espressione.

    Cosa cambia “sul campo” e scenari probabili

    • Ambito giornalistico e media: un video deepfake attribuito a un politico potrà essere perseguito penalmente, ma i media dovranno accertarsi prima della genuinità, o rischiare responsabilità (anche colposa) in caso di diffusione.
    • Revenge porn, immagini intime, identità digitale: la norma diventa uno strumento per vittime di manipolazioni intime (deepfake erotici), soprattutto if usati per ricatti.
    • Disinformazione elettorale: campagne di manipolazione con IA rivolte a influenzare il voto potranno essere oggetto di contestazione penale più severa grazie alle aggravanti sull’art. 294 c.p.
    • Uso aziendale o speculazione finanziaria: immagini o audio falsi attribuiti a esponenti aziendali potrebbero generare oscillazioni di mercato; l’aggravante per uso di IA può rafforzare gli strumenti sanzionatori.
    • Attività di contrasto digitale: le forze dell’ordine, i tribunali e i laboratori informatici dovranno aggiornare protocolli, strumenti, formazione tecnica.

    Conclusione

    La legge 132/2025 segna l’ingresso ufficiale del reato del deepfake nell’ordinamento italiano: un tentativo di dare risposte concrete alle sfide poste dall’IA in ambito di reputazione, privacy, sicurezza e politica. Tuttavia, il successo della norma dipenderà da come sarà interpretata e attuata: servono decreti attuativi chiari, linee guida tecniche, risorse per le strutture giudiziarie e un continuo aggiornamento per non restare indietro rispetto a tecnologie che cambiano rapidamente.



    Native | 01/10/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

    RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

    I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







    Native | 06/10/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

    Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

    Native | 02/10/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

    Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

    Native | 01/10/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

    RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali