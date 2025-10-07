Sezioni
Sport

» Tennis
07/10/2025 15:21:00

Giada Laura Rallo vola a Bologna rappresentando la Sicilia del tennis amatoriale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/giada-laura-rallo-vola-a-bologna-rappresentando-la-sicilia-del-tennis-amatoriale-450.jpg

Il tennis siciliano brinda a un nuovo successo targato TPRA, il circuito amatoriale che sta rivoluzionando il modo di vivere la racchetta in Italia. A tenere alta la bandiera dell’isola sarà Giada Laura Rallo, appassionata e grintosa tennista marsalese, che ha conquistato con merito la qualificazione alla fase nazionale della Coppa delle Regioni TPRA. L’evento si svolgerà a Bologna, in concomitanza con la Coppa Davis, offrendo una ribalta d’eccezione a chi il tennis lo vive ogni giorno con amore e determinazione, pur restando lontano dai riflettori del professionismo.

La qualificazione di Giada Laura Rallo rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale forte per tutto il movimento amatoriale siciliano. A Bologna, la tennista marsalese sarà l’unica portabandiera della Sicilia, pronta a sfidare i migliori amatori d’Italia in un clima di sano agonismo e grande sportività. La Coppa delle Regioni TPRA riunirà atleti da tutta la penisola, creando un mosaico di storie, sogni e determinazione. Per Rallo, sarà un’occasione irripetibile per vivere da protagonista un’esperienza nazionale di altissimo livello, in un evento che celebra la bellezza dello sport “per tutti”.



