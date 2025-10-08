Sezioni
Sport

» Pallamano
08/10/2025 21:38:00

L'Hanball Erice all'inizio soffre, poi dilaga e torna prima in classifica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/l-hanball-erice-all-inizio-soffre-poi-dilaga-e-torna-prima-in-classifica-450.jpg

L'Handball Erice è una schiacciasassi, supera Mestrino 24-15 nel recupero della terza giornata e ritorna in vetta alla classifica nel campionato di serie A-1 di pallamano femminile.

Il tour de force delle Arpie, quindi, prosegue senza soste e sempre a suon di vittorie. Anche se quella contro Mestrino è stata caratterizzata da un buon inizio che ha consentito alle ericina di portarsi subito avvanti 4-2, ma le avversarie provano a rallentare il ritmo, casmbiando i piani delle padrone di casa che si ritrovano sotto 4-5.

La coach ericina, a questo punto, decide di cambiare praticamente tutto, facendo uscire le sei giocatrici di movimento, attuando una mossa che destabilizza Mestrino, tanto che arriva prima il recupero e poi il sorpasso sul 7-6.

Nel secondo tempo Erice decide di inserire una marcia in più e allunga a dismisura fino al +8 siglato da Pessoa per il 20-12. La gara, quindi, ormai appare incanalata verso l'Handball Erice che controlla in scioltezza e chiude 24-15.

Alla fine la vittoria è arrivata, ma non in scioltezza come negli altri incontri e, alla fine, Alexandra Severin, centrale dell'Handball Erice, lo sottolinea): “Bene la vittoria, ma possiamo giocare molto meglio - sono le sue parole -. Abbiamo molti schemi e queste sono partite che dobbiamo vincere. È una settimana difficile, vista la quantità di impegni, ma dobbiamo essere migliori, perché la difesa deve essere solida e anche in contropiede dobbiamo fare di più”.

 



