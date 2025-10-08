Le Arpie tornano in campo per agguantare il primo posto in classifica

08/10/2025 07:00:00

Vincere per riprenders il primo posto in classifica. E' l'obiettivo dell'Handball Erice che mercoledì torna in campo, al PalaCardella, per il recupero della terza giornata del campionato di serie A1 femminile di pallamano.

Le ericine, che quest'anno hanno vinto tutte le partite disputate fino a questo momento tra Supercoppa Italiana, Coppe Europee e campionato, se la vedranno con l'Ali Best Espresso Mestrino e si tratta della seconda gara in una settimana che attende le Arpie, perché dopo il successo dello scorso fine settimana con Mezzocorna e il recupero con Mestrino, sabato le neroverdi sono attese dal Leno, ancora in casa.

Erice, seppur a punteggio pieno avendo vinto le tre partite disputate, al momento occupa la terza posizione in classifica, a due punti dalla coppia che comanda la graduatoria, Salerno e Brixen, entrambe a quota 8 dopo 4 partite.

Il successo, pertanto, consentirebbe alle Arpie di riappropriarsi del primo posto in classifica, seppur in compagnia di altre formazioni, ripristinando i valori in campo visti fino a questo momento. L'Handball Erice, infatti, vanta la miglior difesa e il secondo miglior attacco dell'intero campionato con un numero di impegni già superiore a quello delle rivali.

“Sabato scorso, a Mezzocorona, nel primo tempo non abbiamo dato il meglio di noi stesse - è l'analisi di Martina Iacovello, capitano e portiere delle ericine -. Siamo state più efficaci nella seconda parte di gara, che ci ha lasciate senz’altro più soddisfatte per il gioco che abbiamo espresso. Adesso arrivano giorni molto difficili, perché affrontare altre due partite in quattro giorni non sarà per nulla semplice. Vero che il nostro organico è profondo e abbiamo a disposizione tante soluzioni, ma ci sarà molto lavoro per il nostro staff tecnico. Arrivare al pieno delle nostre forze in entrambe le gare, sia dal punto di vista fisico che tecnico, sarà una prova importante per il nostro gruppo”



