Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Pallamano
08/10/2025 07:00:00

Le Arpie tornano in campo per agguantare il primo posto in classifica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/le-arpie-tornano-in-campo-per-agguantare-il-primo-posto-in-classifica-450.jpg

Vincere per riprenders il primo posto in classifica. E' l'obiettivo dell'Handball Erice che mercoledì torna in campo, al PalaCardella, per il recupero della terza giornata del campionato di serie A1 femminile di pallamano.

Le ericine, che quest'anno hanno vinto tutte le partite disputate fino a questo momento tra Supercoppa Italiana, Coppe Europee e campionato, se la vedranno con l'Ali Best Espresso Mestrino e si tratta della seconda gara in una settimana che attende le Arpie, perché dopo il successo dello scorso fine settimana con Mezzocorna e il recupero con Mestrino, sabato le neroverdi sono attese dal Leno, ancora in casa.

Erice, seppur a punteggio pieno avendo vinto le tre partite disputate, al momento occupa la terza posizione in classifica, a due punti dalla coppia che comanda la graduatoria, Salerno e Brixen, entrambe a quota 8 dopo 4 partite.

Il successo, pertanto, consentirebbe alle Arpie di riappropriarsi del primo posto in classifica, seppur in compagnia di altre formazioni, ripristinando i valori in campo visti fino a questo momento. L'Handball Erice, infatti, vanta la miglior difesa e il secondo miglior attacco dell'intero campionato con un numero di impegni già superiore a quello delle rivali.

“Sabato scorso, a Mezzocorona, nel primo tempo non abbiamo dato il meglio di noi stesse - è l'analisi di Martina Iacovello, capitano e portiere delle ericine -. Siamo state più efficaci nella seconda parte di gara, che ci ha lasciate senz’altro più soddisfatte per il gioco che abbiamo espresso. Adesso arrivano giorni molto difficili, perché affrontare altre due partite in quattro giorni non sarà per nulla semplice. Vero che il nostro organico è profondo e abbiamo a disposizione tante soluzioni, ma ci sarà molto lavoro per il nostro staff tecnico. Arrivare al pieno delle nostre forze in entrambe le gare, sia dal punto di vista fisico che tecnico, sarà una prova importante per il nostro gruppo”



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali