Prevenzione della vista: tre giorni di screening gratuiti in provincia di Trapani 

08/10/2025 07:45:00

Tre giornate dedicate alla salute degli occhi, con screening gratuiti e attività di sensibilizzazione, per ribadire che la prevenzione resta lo strumento più efficace per proteggere la vista. È questo l’obiettivo delle iniziative organizzate dalla Sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani (UICI) insieme a IAPB Italia Onlus e al Lions Club Trapani – Distretto 108YB, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025.

Visite oculistiche, distribuzione di materiale informativo e momenti di confronto con esperti scandiranno il calendario delle attività. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce, come ricorda l’UICI: «Una visita oculistica regolare è il modo più efficace per individuare per tempo eventuali patologie e salvaguardare la qualità della vita».

Il programma prevede screening oculistici gratuiti a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica donata dai Lions, che sarà presente negli istituti scolastici e nei centri di aggregazione della provincia.

Il programma

Mercoledì 8 ottobre Mattina : screening presso l’I.C. Pertini di Trapani e l’Istituto Professionale Cosentino di Marsala. Pomeriggio : screening presso il Centro Sociale Anziani di Valderice.

Giovedì 9 ottobre Mattina : screening presso l’I.C. Pertini di Trapani e l’Istituto Cosentino di Marsala. Pomeriggio : screening presso il Centro Sociale Anziani di Valderice.

Venerdì 10 ottobre Mattina : screening presso l’I.C. Pertini di Trapani. Pomeriggio : conferenza stampa nella sede UICI di Trapani (Largo Antonino Via 4) con gli interventi del dott. Fabio Scaglione, del dott. Pietro Catalano, di Giovanni Cardella e della dott.ssa Dalla Lana.



Le piazze della prevenzione

Parallelamente agli screening, in tutte e tre le giornate sarà distribuito materiale informativo per sensibilizzare i cittadini:

Trapani : Piazza ex Mercato del Pesce

: Piazza ex Mercato del Pesce Alcamo : Piazza Ciullo

: Piazza Ciullo Marsala : Porta Garibaldi

: Porta Garibaldi Mazara del Vallo : Corso Umberto I

: Corso Umberto I Castelvetrano: Piazza Carlo d’Aragona

L’UICI di Trapani ribadisce che sottoporsi periodicamente a una visita oculistica, presso strutture pubbliche, private o dal proprio oculista di fiducia, è un gesto di responsabilità che può fare la differenza nel proteggere uno dei sensi più preziosi.



