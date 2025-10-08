Prevenzione della vista: tre giorni di screening gratuiti in provincia di Trapani 

Tre giornate dedicate alla salute degli occhi, con screening gratuiti e attività di sensibilizzazione, per ribadire che la prevenzione resta lo strumento più efficace per proteggere la vista. È questo l’obiettivo delle iniziative organizzate dalla Sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani (UICI) insieme a IAPB Italia Onlus e al Lions Club Trapani – Distretto 108YB, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025.
Visite oculistiche, distribuzione di materiale informativo e momenti di confronto con esperti scandiranno il calendario delle attività. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce, come ricorda l’UICI: «Una visita oculistica regolare è il modo più efficace per individuare per tempo eventuali patologie e salvaguardare la qualità della vita».
Il programma prevede screening oculistici gratuiti a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica donata dai Lions, che sarà presente negli istituti scolastici e nei centri di aggregazione della provincia.
Il programma
- Mercoledì 8 ottobre
- Mattina: screening presso l’I.C. Pertini di Trapani e l’Istituto Professionale Cosentino di Marsala.
- Pomeriggio: screening presso il Centro Sociale Anziani di Valderice.
- Giovedì 9 ottobre
- Mattina: screening presso l’I.C. Pertini di Trapani e l’Istituto Cosentino di Marsala.
- Pomeriggio: screening presso il Centro Sociale Anziani di Valderice.
- Venerdì 10 ottobre
- Mattina: screening presso l’I.C. Pertini di Trapani.
- Pomeriggio: conferenza stampa nella sede UICI di Trapani (Largo Antonino Via 4) con gli interventi del dott. Fabio Scaglione, del dott. Pietro Catalano, di Giovanni Cardella e della dott.ssa Dalla Lana.
Le piazze della prevenzione
Parallelamente agli screening, in tutte e tre le giornate sarà distribuito materiale informativo per sensibilizzare i cittadini:
- Trapani: Piazza ex Mercato del Pesce
- Alcamo: Piazza Ciullo
- Marsala: Porta Garibaldi
- Mazara del Vallo: Corso Umberto I
- Castelvetrano: Piazza Carlo d’Aragona
L’UICI di Trapani ribadisce che sottoporsi periodicamente a una visita oculistica, presso strutture pubbliche, private o dal proprio oculista di fiducia, è un gesto di responsabilità che può fare la differenza nel proteggere uno dei sensi più preziosi.