La Regione boccia il fondo per l'editoria, FED: "Atto irresponsabile e indecente"

09/10/2025 20:42:00

La Federazione Editori Digitali (FED) ha espresso “profonda indignazione” per la soppressione della norma sul Fondo per l’Editoria dalla manovra finanziaria della Regione Siciliana, definendo la decisione un “atto irresponsabile e indecente”.

Secondo la FED, la cancellazione del fondo — avvenuta a seguito di un emendamento del Movimento 5 Stelle, sostenuto da una parte della stessa maggioranza — rappresenta “una scelta miope” che indebolisce l’intero sistema dell’informazione regionale e “nega ai cittadini il diritto a un’informazione libera e di qualità”.

Particolarmente criticato anche il ricorso al voto segreto, che avrebbe permesso a diversi deputati di “nascondere la propria incoerenza politica dietro l’anonimato”. “È indecente – sottolinea la Federazione – che tra i responsabili di questa decisione vi siano coloro che ogni giorno cercano visibilità proprio attraverso le testate e le piattaforme che quel fondo avrebbe contribuito a sostenere”.

La FED precisa inoltre che non chiede sussidi diretti alle imprese editoriali, ma investimenti strutturali per promuovere la cultura dell’informazione e il valore della conoscenza, “soprattutto tra le fasce più fragili e i giovani, che devono imparare a riconoscere e scegliere informazione vera, verificata e libera”.

La Federazione conferma il proprio impegno “al fianco dei giornalisti”, nel rispetto del loro lavoro e dei loro diritti, e ribadisce la collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare, con cui condivide “la visione di un’informazione autonoma, competente e responsabile”.

In chiusura, la FED lancia un monito alla classe politica regionale: “Questa classe dirigente dovrà essere raccontata — con rigore, trasparenza e libertà — perché i cittadini abbiano piena consapevolezza delle sue scelte. E noi continueremo a farlo, senza timori e senza complicità.”



