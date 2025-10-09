Sezioni
Cultura

» Giornalismo
09/10/2025 20:42:00

La Regione boccia il fondo per l'editoria, FED: "Atto irresponsabile e indecente"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/la-regione-boccia-il-fondo-per-l-editoria-fed-atto-irresponsabile-e-indecente-450.jpg

La Federazione Editori Digitali (FED) ha espresso “profonda indignazione” per la soppressione della norma sul Fondo per l’Editoria dalla manovra finanziaria della Regione Siciliana, definendo la decisione un “atto irresponsabile e indecente”.

 

Secondo la FED, la cancellazione del fondo — avvenuta a seguito di un emendamento del Movimento 5 Stelle, sostenuto da una parte della stessa maggioranza — rappresenta “una scelta miope” che indebolisce l’intero sistema dell’informazione regionale e “nega ai cittadini il diritto a un’informazione libera e di qualità”.

Particolarmente criticato anche il ricorso al voto segreto, che avrebbe permesso a diversi deputati di “nascondere la propria incoerenza politica dietro l’anonimato”. “È indecente – sottolinea la Federazione – che tra i responsabili di questa decisione vi siano coloro che ogni giorno cercano visibilità proprio attraverso le testate e le piattaforme che quel fondo avrebbe contribuito a sostenere”.

 

La FED precisa inoltre che non chiede sussidi diretti alle imprese editoriali, ma investimenti strutturali per promuovere la cultura dell’informazione e il valore della conoscenza, “soprattutto tra le fasce più fragili e i giovani, che devono imparare a riconoscere e scegliere informazione vera, verificata e libera”.

La Federazione conferma il proprio impegno “al fianco dei giornalisti”, nel rispetto del loro lavoro e dei loro diritti, e ribadisce la collaborazione con l’Associazione Stampa Parlamentare, con cui condivide “la visione di un’informazione autonoma, competente e responsabile”.

 

In chiusura, la FED lancia un monito alla classe politica regionale: “Questa classe dirigente dovrà essere raccontata — con rigore, trasparenza e libertà — perché i cittadini abbiano piena consapevolezza delle sue scelte. E noi continueremo a farlo, senza timori e senza complicità.”



