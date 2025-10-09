Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Servizi
09/10/2025 09:18:00

Salemi: riaperto al pubblico l’ufficio  postale di via Lo Presti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/salemi-riaperto-al-pubblico-l-ufficio-postale-di-via-lo-presti-450.jpg

 Riaperto al pubblico l’ufficio postale di Salemi, in via Antonino Lo Presti, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. 

 

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con postazioni di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e due postazioni relazionali, dotate di sedute. 

 

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di Salemi i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. La sede di via Lo Presti è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con ATM Postamat disponibile h24 tutti i giorni della settimana.

 

Franco Ciro Lo Re

 

 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali