Trapani, crollano calcinacci all’ex Mercato del Pesce: area chiusa per sicurezza

10/10/2025 08:00:00

Nel pomeriggio di ieri una parte della piazza dell’ex Mercato del Pesce di Trapani è stata chiusa d’urgenza dopo il crollo di alcuni calcinacci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da alcune segnalazioni dei passanti. I detriti si sarebbero staccati da una porzione del cornicione, finendo a terra senza provocare feriti.

L’area è stata immediatamente transennata per motivi di sicurezza, poiché i tecnici temono il rischio di ulteriori cedimenti. Dopo le prime verifiche, i vigili del fuoco non si sono ancora pronunciati sulle cause del distacco, ma non si esclude che possa essere legato al normale deterioramento strutturale o all’azione degli agenti atmosferici.

La zona resterà interdetta fino a quando non saranno completate le verifiche statiche e potrà essere escluso ogni pericolo per i passanti.



