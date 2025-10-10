La Guardia Costiera salva una tartaruga a Bonagia

10/10/2025 14:00:00

Una tartaruga marina “Caretta caretta” è stata salvata ieri nelle acque di Bonagia, grazie all’intervento del personale della Capitaneria di Porto di Trapani e alla collaborazione di alcuni cittadini.

La segnalazione è arrivata proprio da alcuni residenti che avevano già notato l’animale in difficoltà il giorno precedente e avevano tentato, senza successo, di recuperarlo. Dopo l’allarme, la Sala Operativa della Capitaneria ha inviato una pattuglia da terra che, con l’aiuto di un natante messo a disposizione da un privato, è riuscita a recuperare la tartaruga e a metterla in sicurezza.

L’esemplare, lungo circa 60 centimetri, è stato poi affidato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, dove è stato sottoposto alle prime cure. I veterinari hanno riscontrato ferite e difficoltà di immersione, ma grazie alla tempestività dell’intervento la tartaruga ha ora buone possibilità di sopravvivenza.

La Capitaneria di Porto di Trapani ha sottolineato come il pronto intervento dei cittadini e la sinergia con gli enti specializzati siano stati fondamentali per il salvataggio dell’animale, appartenente a una specie considerata vulnerabile e a rischio di estinzione secondo la Lista Rossa dell’IUCN.

Le autorità ricordano che, in caso di avvistamento di tartarughe marine in difficoltà, è importante contattare immediatamente il numero 1530 o la Capitaneria di Porto più vicina, per consentire un intervento rapido e sicuro.



