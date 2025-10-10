È morta Maria Cristina Gallo, la prof che denunciò lo scandalo dei referti all'Asp

10/10/2025 07:50:00

È morta Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che per prima ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente i ritardi nei referti istologici dell’Asp di Trapani. Aveva 56 anni e da mesi combatteva contro un tumore scoperto troppo tardi, dopo un calvario che ha finito per squarciare il silenzio su uno dei casi più gravi e vergognosi della sanità siciliana.

Maria Cristina è stata la “paziente zero” dello scandalo: la sua vicenda ha fatto emergere centinaia di referti consegnati con mesi di ritardo, e dopo di lei decine di altre persone hanno trovato il coraggio di denunciare.

La sua storia inizia nel dicembre del 2023, quando si sottopone a un’operazione per un fibroma all’ospedale di Mazara del Vallo. Una donna attenta alla prevenzione, decisa a non trascurare nulla. Ma da lì comincia l’incubo. Il campione viene inviato all’Anatomia Patologica di Castelvetrano, e da quel momento — tra silenzi, rimpalli e mancate risposte — passano otto mesi prima che arrivi il referto. Troppo tardi. Il tumore, nel frattempo, è già in fase metastatica.

“Scalo una montagna”, aveva raccontato a Tp24 in un’intervista, con la lucidità e la forza di chi non voleva arrendersi. In estate, non ricevendo risposte, si sottopone a esami privati e scopre la verità: un cancro al quarto stadio, già esteso ai polmoni. "La disumanità uccide più del cancro" diceva.

Le sue richieste ufficiali — quattro lettere, quattro diffide — ottengono risposta solo dopo mesi. «Sono fuggita a Milano perché ho capito che qui non ne sarei uscita», aveva detto. E così fa: si affida all’Istituto Nazionale dei Tumori, dove inizia la chemioterapia. Diciotto cicli, un viaggio continuo tra la speranza e la stanchezza, tra Milano e Mazara, dove torna per stare con il marito e i figli.

Maria Cristina non ha mai smesso di denunciare, non per rabbia, ma per giustizia. «Non voglio vendetta — diceva — ma che nessun’altra persona viva ciò che sto vivendo io».

Oggi Mazara del Vallo piange una donna coraggiosa, una madre, un’insegnante che ha trasformato il suo dolore in una battaglia di civiltà.



