Trapani, tre operai in nero in un cantiere edile: sospesa l’attività, multe

Prosegue l’attività di vigilanza sul lavoro irregolare da parte degli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio a Trapani. Nei giorni scorsi, nel corso di un controllo in un cantiere edile, è emersa una situazione di grave irregolarità: tre operai su cinque risultavano impiegati senza alcun contratto di lavoro.
L’ispezione ha portato alla sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Per ottenere la revoca del provvedimento, il titolare della ditta dovrà versare una sanzione di 2.500 euro.
Ma non è tutto. Gli ispettori hanno riscontrato anche violazioni in materia di sicurezza: mancavano i giudizi di idoneità alla mansione e la formazione generale e specifica dei lavoratori, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Per queste inadempienze sono state elevate ammende per circa 4.000 euro, a cui si aggiunge la maxi-sanzione di 1.950 euro per l’impiego di personale irregolare.
Un intervento che rientra nel piano di controlli straordinari nei cantieri siciliani, volto a contrastare il lavoro nero e a garantire sicurezza e tutela ai lavoratori.