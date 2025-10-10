Sezioni
Cronaca
10/10/2025 21:20:00

Trapani,  uomo privo di sensi in auto: soccorsi in corso in via Tridente Alberti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/trapani-uomo-privo-dii-sensi-in-auto-soccorsi-in-corso-in-via-tridente-alberti-450.jpg

Attimi di apprensione questa sera a Trapani, in via Tenente Alberti, dove una persona è stata trovata priva di sensi all’interno di un’auto.

L’allarme è scattato intorno alle verso le 20 dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia, un’ambulanza del 118 e anche i Vigili del Fuoco, chiamati per aprire il veicolo.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e non si hanno al momento informazioni ufficiali sullo stato di salute della persona né su quanto accaduto.

L’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei sanitari ha richiamato l’attenzione di diversi passanti nella zona.
 









