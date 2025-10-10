A Castellammare il workshop di teatro internazionale "Gli uccelli"

10/10/2025 13:00:00

A Castellammare del Golfo “Gli Uccelli”, il workshop internazionale di teatro e spettacoli in programma dal 18 al 26 ottobre 2025. L’iniziativa, organizzata dalla compagnia TAC Teatro di Parigi con il sostegno del Comune di Castellammare del Golfo e la collaborazione delle associazioni Triquetra e Filodrammatica del Golfo, rappresenta un importante momento di incontro tra artisti, cittadini e appassionati di teatro provenienti da diverse parti del mondo.

Dopo il successo della prima edizione, TAC Teatro sceglie nuovamente Castellammare del Golfo come sede del suo workshop residenziale italiano, rafforzando così il legame culturale tra Sicilia e Francia.

Un programma di eventi trab formazione e spettacolo

Il workshop prende ispirazione da “Gli Uccelli” di Aristofane e propone un percorso di formazione e creazione artistica che mette al centro il corpo scenico, la voce e la presenza sul palco.

Gli appuntamenti principali si articolano in diversi momenti:

18 e 19 ottobre – Incontri e scambi di pratiche teatrali tra gruppi internazionali, aperti anche alla comunità locale.

– Incontri e scambi di pratiche teatrali tra gruppi internazionali, aperti anche alla comunità locale. 20-25 ottobre – Laboratorio teatrale “Gli Uccelli” , aperto a tutti i cittadini di Castellammare del Golfo, con sessioni dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 20:00 alle 22:00 .

– Laboratorio teatrale , aperto a tutti i cittadini di Castellammare del Golfo, con sessioni dalle e dalle . 25 ottobre – Spettacolo finale “Gli Uccelli” , una restituzione pubblica del percorso laboratoriale, con i partecipanti protagonisti sulla scena.

– Spettacolo finale , una restituzione pubblica del percorso laboratoriale, con i partecipanti protagonisti sulla scena. 26 ottobre – Spettacolo conclusivo “I Dimenticati di Domani”, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il teatro come ponte tra culture

“Gli Uccelli” nasce dal desiderio di TAC Teatro di promuovere il teatro come linguaggio universale, capace di unire culture, generazioni e sensibilità diverse. Attraverso il lavoro fisico, la ricerca scenica e la partecipazione attiva del pubblico, il progetto si propone come un’esperienza di dialogo e crescita collettiva.

Con il patrocinio del Comune e il sostegno delle realtà culturali locali, l’iniziativa trasformerà Castellammare del Golfo in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove cittadini e artisti potranno condividere esperienze e scoprire nuove forme di espressione teatrale.



