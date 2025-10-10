Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
10/10/2025 13:00:00

A Castellammare il workshop di teatro internazionale "Gli uccelli"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/1760091875-0-a-castellammare-il-workshop-di-teatro-internazionale-gli-uccelli.png

A Castellammare del Golfo “Gli Uccelli”, il workshop internazionale di teatro e spettacoli in programma dal 18 al 26 ottobre 2025. L’iniziativa, organizzata dalla compagnia TAC Teatro di Parigi con il sostegno del Comune di Castellammare del Golfo e la collaborazione delle associazioni Triquetra e Filodrammatica del Golfo, rappresenta un importante momento di incontro tra artisti, cittadini e appassionati di teatro provenienti da diverse parti del mondo.

Dopo il successo della prima edizione, TAC Teatro sceglie nuovamente Castellammare del Golfo come sede del suo workshop residenziale italiano, rafforzando così il legame culturale tra Sicilia e Francia.

 

Un programma di eventi trab formazione e spettacolo

Il workshop prende ispirazione da “Gli Uccelli” di Aristofane e propone un percorso di formazione e creazione artistica che mette al centro il corpo scenico, la voce e la presenza sul palco.

Gli appuntamenti principali si articolano in diversi momenti:

  • 18 e 19 ottobre – Incontri e scambi di pratiche teatrali tra gruppi internazionali, aperti anche alla comunità locale.
  • 20-25 ottobre – Laboratorio teatrale “Gli Uccelli”, aperto a tutti i cittadini di Castellammare del Golfo, con sessioni dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 20:00 alle 22:00.
  • 25 ottobre – Spettacolo finale “Gli Uccelli”, una restituzione pubblica del percorso laboratoriale, con i partecipanti protagonisti sulla scena.
  • 26 ottobre – Spettacolo conclusivo “I Dimenticati di Domani”, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

 

Il teatro come ponte tra culture

“Gli Uccelli” nasce dal desiderio di TAC Teatro di promuovere il teatro come linguaggio universale, capace di unire culture, generazioni e sensibilità diverse. Attraverso il lavoro fisico, la ricerca scenica e la partecipazione attiva del pubblico, il progetto si propone come un’esperienza di dialogo e crescita collettiva.

Con il patrocinio del Comune e il sostegno delle realtà culturali locali, l’iniziativa trasformerà Castellammare del Golfo in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove cittadini e artisti potranno condividere esperienze e scoprire nuove forme di espressione teatrale.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...