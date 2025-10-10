Marilena Renda di Gibellina vince il Premio Strega Giovani Poesia con “Cinema Persefone”

10/10/2025 17:09:00

La poetessa Marilena Renda, originaria di Gibellina, ha vinto il Premio Strega Giovani Poesia con la sua raccolta Cinema Persefone (Arcipelago Itaca). L’autrice ha ottenuto 38 voti su 116, imponendosi come una delle voci più originali e potenti della poesia contemporanea italiana.

Un riconoscimento che riempie d’orgoglio la comunità belicina, come ha sottolineato il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera:

«A Marilena, figlia di questa nostra città, voglio esprimere le più sincere felicitazioni mie e dell’intera Amministrazione comunale. Questo premio, nell’anno in cui Gibellina è stata proclamata prima Capitale dell’arte contemporanea, è un ulteriore riconoscimento al nostro territorio che, già a partire da Ludovico Corrao, ha investito sulla cultura come percorso di riscatto dopo il terremoto del ’68».

Cinema Persefone, mito e contemporaneità

Con Cinema Persefone, Marilena Renda intreccia mitologia classica e fragilità moderna, mettendo al centro la figura di Persefone, la fanciulla rapita da Ade, simbolo di oscurità, metamorfosi e rinascita.

L’opera è un viaggio poetico dove gli dèi e gli uomini convivono, in un continuo alternarsi di luce e buio, amore e perdita, dolore e desiderio.

«Ho voluto conservare a Persefone la sua quota di mistero e opacità – racconta Renda – perché mi sembrano qualità necessarie della poesia. Ma poi le ho fatto fare cose pazze».

Nelle sue poesie – scritte tra italiano, siciliano e suggestioni greco-latine – la lingua diventa materia viva, che respira e si trasforma. Il mito diventa strumento per interrogare la contemporaneità, il corpo, la femminilità, la memoria.

Un percorso poetico coerente e visionario

Nata a Erice nel 1976, Marilena Renda vive a Bologna, dove insegna inglese. È autrice di opere come Ruggine (dot.com press, 2012), Arrenditi Dorothy (L’Orma, 2015), La sottrazione (Transeuropa, 2015), Regali ai fantasmi (Mesogea, 2017), Fate morgane (L’Arcolaio, 2020) e Fuoco degli occhi (Aragno, 2022), finalista ai premi Fortini e Napoli 2023.

La sua poesia è segnata da una tensione costante fra materia e spirito, fra la concretezza del dolore e la trascendenza del linguaggio. Un frammento da Cinema Persefone racchiude questa poetica:

“Superato un confine l’amore è odio paura che-ne-vuoi-sapere

e poi di nuovo luce bambino di luce luce che si apre

nasce qui sul fondo dove non sappiamo che succede”.



